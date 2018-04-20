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15 Yeni Üniversite Kuruluyor, 3 Üniversite De Bölünüyor
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15 yeni üniversite kuruluyor, 3 üniversite de bölünüyor

15 YENİ ÜNİVERSİTE KURULUYOR, 3 ÜNİVERSİTE DE BÖLÜNÜYOR

15 yeni üniversite kurulması için hazırlanan tasarı Meclis'e sunuldu. Tasarıyla İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek.

Tarih : 20 Nisan 2018, 11:00
Puan Ver : 15 Yeni Üniversite Kuruluyor, 3 Üniversite De Bölünüyor(5/10)1

15 yeni üniversite kurulması için hazırlanan tasarı Meclis'e sunuldu. Tasarıyla İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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