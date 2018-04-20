15 YENİ ÜNİVERSİTE KURULUYOR, 3 ÜNİVERSİTE DE BÖLÜNÜYOR
15 yeni üniversite kurulması için hazırlanan tasarı Meclis'e sunuldu. Tasarıyla İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek.
15 yeni üniversite kurulması için hazırlanan tasarı Meclis'e sunuldu. Tasarıyla İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek.
Kaynak: haberinburada
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