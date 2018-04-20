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15 Yıldır Vücut Geliştirme Yapan Sporcuyu Annesi Evinde Ölü Buldu
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15 yıldır vücut geliştirme yapan sporcuyu annesi evinde ölü buldu

15 YILDIR VÜCUT GELİŞTİRME YAPAN SPORCUYU ANNESİ EVİNDE ÖLÜ BULDU

İstanbul'da 15 yıldır vücut geliştirme sporu yapan Kadir Akkaya'yı annesi evinde ölü buldu.

Tarih : 20 Nisan 2018, 16:10
Puan Ver : 15 Yıldır Vücut Geliştirme Yapan Sporcuyu Annesi Evinde Ölü Buldu(6/10)2

İstanbul, Beylikdüzü'nde 35 yaşında olan ve 15 yıldır vücut geliştirme sporu yapan Kadir Akkaya, yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Kullandığı vücut geliştirme ilaçları nedeniyle kalp krizinden öldüğü iddia edilen Akkaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadir Akkaya'yı kendisinden haber alamayınca endişelenen annesi banyoda hareketsiz halde yatarken buldu.

ANNESİ BANYODA HAREKETSİZ BULDU

Beylikdüzü'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki 15 yıldır vücut geliştirme sporu yapan Kadir Akkaya, kendisine ulaşamayan annesi tarafından banyoda hareketsiz halde bulundu.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLDÜĞÜNÜ TESPİT ETTİ

Oğlunun hareketsiz yattığını gören anne, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları tetkikler sonucunda Akkaya'nın öldüğünü belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Olayın ardından Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Akkaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalp krizinden öldüğü öne sürülen Akkaya'nın kesin ölüm nedeni incelemelerin ardından netlik kazanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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