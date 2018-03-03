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150 yıllık ecdat yadigarını, araba fiyatına satıyor

150 YILLIK ECDAT YADİGARINI, ARABA FİYATINA SATIYOR

Osmanlı'dan sonra üretimi durduğu için en değerli tespihler arasında yer alan Osmanlı kehribarından yapılma tespih, araba fiyatına satışa çıktı.

Tarih : 03 Mart 2018, 13:40
Puan Ver : 150 Yıllık Ecdat Yadigarını, Araba Fiyatına Satıyor(7/10)3

Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra üretimi durduğu için en değerli tespihler arasında yer alan Osmanlı kehribarından yapılma tespih, Elazığ'da 35 bin liradan satışa sunuldu.

BABA MESLEĞİ

1972 yılından itibaren tespih satan 53 yaşındaki Mehmet Özen, 46 yıl önce tespih satan babasının yanında mesleği öğrendiğini belirterek, "1972-1986 yılları arasında babam bu dükkanda duruyordu. Şimdi ise ben bu mesleği devam ettiriyorum. Sattığımız tespihler, yeni sıkma kehribar, eski Osmanlı kehribarları, damla kehribar, kuka, fil dişi ve katalin çeşitlerinden oluşuyor" dedi.

OSMANLI'DAN SONRA ÜRETİMİ DURDU, FİYATI 35 BİN TL

Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasının ardından bu tespihin üretiminin durduğunu söyleyen Özen, "Bu tespihimiz Alman sıkması ama Osmanlı kehribarı olarak bilinir. Dış tarafı kırmızıdır ama içi kesildiği zaman sarı olur. Damarlı ve damarsız cinsi de vardır. Bu tespih bize eski yıllardan kaldı. 90'lı yıllarda bize geldi. Osmanlı kehribarı tespihini fiyat olarak 35 ile 40 bin lira arasında satıyoruz. Bu tespih, pahalı bir tespih olduğu için genelde koleksiyoncular ilgi gösteriyor. Ya da maddi durumu iyi olup, yeni tespih yaptırmak isteyenler bu tespihi kestirip istedikleri modelde tespih yaptırıyorlar. Talep çok ama pahalı olmasından dolayı alıcısı çok az" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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