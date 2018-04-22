Fatih'te 150 yıl önce kurulan "Vefa" ve "Vefa Bozacısı" markasının, halen 13 markayı elinde bulunduran Vefa Bozacısı AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Vefa'ya ait olduğuna karar verildi.

Arnavutluk'tan İstanbul'a gelen Hacı Sadık Efendi ile Hacı İbrahim Efendi kardeşlerin torunları 1955'de arasında patlak veren marka davalarında son kararını veren mahkeme, Hacı İbrahim Efendi'nin torunlarının açtığı marka iptali davasını reddetti.

MARKA İPTALİ İÇİN İKİ YIL ÖNCE DAVA AÇTILAR

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne iki yıl önce Hacı İbrahim Efendi'nin torunları Ayşe Muzaffer Vefa, Selin Vefa Gezicioğlu, Mehmet Vefa ve Vefa Gıda Sanayi şirketi, Sadık Vefa'ya ait Vefa Bozacısı A.Ş'ye marka iptali davası açtı. Davacılar, Sadık Vefa'ya ait 13 ayrı markanın iptali ile bu markaların başkalarına devrinin önlenmesini de talep ettiler.

İddiaya göre Hacı Sadık Efendi'nin oğlu İsmail Vefa, "Vefa Bozacısı" markasını 1948'de ticaret siciline kaydettirdi. Hacı İbrahim Efendi'nin oğlu Mehmet Emin Vefa 2004'te, oğlu İbrahim Sedat Vefa da 2008'de vefat edince kurdukları şirketi Selin Vefa ile Ayşe Muzaffer Vefa yürüttü. Hacı İbrahim Efendi'nin torunları dava dilekçesinde, "Vefa" ve "Vefa Bozacısı" markasının 1876 yılından beri aralıksız olarak kendileri tarafından kullanıldığını iddia etti.

HACI İBRAHİM'İN TORUNLARI MARKA DAVASINI KAYBETTİ

13 markanın 1996 yılından beri kendi şirketleri adına tescilli olduğunu cevap dilekçesinde anlatan Hacı Sadık Efendi'nin torunu Sadık Vefa'ya ait Vefa Bozacısı A.Ş.'nin avukatı ise davanın reddini istedi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Vefa'nın büyük dedesi Hacı Sadık Efendi'nin 1870'de Arnavutluk'tan gelerek İstanbul'da boza satmaya başladığını cevap dilekçesinde anlatan şirketin avukatı, "Vefa bozacısı" ibaresinin Hacı Sadık'ın oğlu İsmail Vefa tarafından kullanıldığı sabittir.

Kaynak: haberinburada