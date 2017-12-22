İstanbul'da tutunamayanlar, İBB'nin 'Tersine Göç' programı ile memleketlerine dönüyor. 21 yılda toplam 157 bin 504 kişi memleketine dönerken, son 3 yılda 13 bin 83 aile Megakent'ten ayrıldı.

PROJE KAPSAMINDA EŞYA TAŞIMACILIĞI İHALESİ YAPILACAK

Tersine Göç programı, 1996 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde başlatıldı. Zaman içinde daha sistemli bir hale getirilen programı 2015'e kadar Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü yürütürken, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü de konuya dahil edildi.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, eşyalarıyla birlikte göç edecek olanlarla ilgileniyor. Müdürlük bu amaçla, 2017 yılı başında açtığı "Tersine Göç Projesi Kapsamında Karayolu ile Eşya Taşımacılığı" ihalesinin ikincisini 12 Ocak 2018 tarihinde yapacak. İlk ihaleyi 9 milyon 975 bin TL'ye Yeka Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi üstlenmişti.

İSTEYENE BİLET İSTEYENE KAMYON

İBB'den alınan bilgilere göre, 'Tersine Göç'ten 21 yıl içinde 157 bin 504 kişi yararlandı. Son 3 yılda ise 13 bin 83 aile Megakent'ten ayrıldı. 2015 yılından sonra eşyalı göç çalışması Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, biletli yolcu olarak göç işlemleri ise Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

'Tersine Göç' programından yararlanmak isteyenlerin, yerleşim yeri belgesi veya muhtarlıklardan fakirlik belgesi alması gerekiyor. Başvurular, İBB'nin Sosyal Yardım Merkezleri ile zabıtaya bağlı Tersine Göç Bürosu'na yapılabiliyor. Çeşitli nedenlerle İstanbul'a gelmiş ancak şehirde tutunamamış olanların geri dönüşlerini sağlamaya çalıştıklarını belirten İBB yetkilileri, "Sadece tutunamayanlar değil, askerlik, sağlık sorunları için veya öğrenci olarak gelip de memleketine dönecek parası kalmayanlara da yardımcı oluyoruz. Çalışmayla İstanbul'a göçü tersine çevirmeyi hedefliyoruz" dedi. (HABERTÜRK)

Kaynak: haberinburada