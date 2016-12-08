

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında gözaltı kararı alınan 58 şüpheliyi yakalamaya yönelik 16 ilde, 100 ekiple operasyon düzenledi. Ekiplerin 66 adreste arama yaptığı belirtildi.







Hakkında gözaltı kararı bulunanlar arasında FETÖ'nün emniyet imamı olarak bilinen "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil, örgütün İstanbul emniyet imamı, 9 üst düzey sorumlu, 17 "abi" ve 30 örgüt üyesi bulunduğu ifade edildi.







Örgüt üyeleri arasında, emniyet mensubu, araştırma görevlisi, subay, esnaf, öğretmen, mühendis ve muhasebecinin de bulunduğu öğrenildi.







kaynak:milliyet