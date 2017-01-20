El Bab'da Deaş'ın Bombalı Araç Saldırısında 5 Asker Şehit Oldu
Çok Önemli Palm Yağı Açıklaması
40 Liralık Borca Gaz Kesilmeyecek
Toki İş Yerlerini Ve Konutlarını Satıyor!
Emekliye Promosyon Tarihi Belli Oldu
5 Tane Ceviz Yiyin! 4 Saat Bekleyin! Sonra Da...
İşte Zam Nedeniyle Stoklanan İlaçlardan Bazıları!
Survivor 2017 Başlıyor: Kadroda Sürpriz İsimler Var
İtalya'da 2 Saatin Ardından İyi Haber Geldi
Livermore'un Yeni Takımı West Bromwich
Şener Şen: 'bu Halde Nasıl Tanıdınız?'
Thy, Gine'ye Sefer Başlatacak
İnsanlık Ölmemiş Dedirten Haber İzmir'den Geldi!
Türk Telekom 4.5G İnternet Servisi Çöktü!
Konya'da Camide Çatı Çöktü... Yaralılar Var
Başbakan Yıldırım'dan Karne Esprisi
Advocaat: Elimizde Mehmet Ekici Gibisi Yok
Adana'da Bylocktan İlk Karar: 7.5 Yıl Hapis
Lüks Araç Satışları Ötv Artışıyla Frene Bastı
Farenjit Sorunu Olanlar Sofranızdan Uzak Tutun!

16 kaymakama daha fetö'den gözaltı kararı

16 KAYMAKAMA DAHA FETÖ'DEN GÖZALTI KARARI

Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 16 kaymakamhakkında daha gözaltı kararı verildiği, zanlılardan 3'ünün tutuklu bulunduğu bildirildi.

Tarih : 20 Ocak 2017, 13:02
Puan Ver : 16 Kaymakama Daha Fetö'den Gözaltı Kararı(5/10)6


Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 16 kaymakamhakkında daha gözaltı kararı verildiği, zanlılardan 3'ünün tutuklu bulunduğu bildirildi.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma genişletilerek devam ediyor. 100, 101 ve 102. dönem kaymakamlarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 84 kaymakamdan 44'ünün tutuklandığı, 40'ının ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğu belirtildi.



"99. dönem kaymakamlar imamı" olarak değerlendirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan Faruk kod adlı M.G. ile "bayan kaymakamlar ve kaymakamların eşlerinin imamı" olduğu öne sürülen karısı N.G. de gözaltına alınarak Tokat'a getirildi.



Soruşturmada M.G. ile İçişleri ve diğer bakanlıklardan üst düzey 17 yöneticinin irtibatlı olduğu belirlendi. Soruşturma çerçevesinde 16 kaymakam hakkında daha gözaltı kararı verildiği, bunlardan 3'nün tutuklu olduğu öğrenildi.



FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanması soruşturmasında Kayseri'de gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe ve eşi Z. Güntepe'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: 16  Kaymakama  Daha  Fetö  Den  Gözaltı  Kararı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER