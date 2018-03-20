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16 Yaşındaki Genç Kız Uyurken Yorgana Sarılarak Kaçırıldı

16 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ UYURKEN YORGANA SARILARAK KAÇIRILDI

Mardin'in Yeşilli ilçesinde 16 yaşındaki genç kızın uyuduğu sırada yorgana sarılarak, kaçırıldığı ileri sürüldü.

Tarih : 20 Mart 2018, 14:30
Puan Ver : 16 Yaşındaki Genç Kız Uyurken Yorgana Sarılarak Kaçırıldı(5/10)1

Yeşilli ilçesinde 10 gün önce meydana gelen olayda 16 yaşındaki Dilan Moçu, evde uyuduğu sırada, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kaçırıldı. Kızlarının, akrabaları tarafından kapısı kırılarak girilen evde yorgana sarılarak kaçırıldığını ileri süren aile, durumu Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Polis, kız çocuğunun bulunması için çok yönlü çalışma başlattı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün de konuyu takip ettiği öğrenildi.

"KAÇIRAN BİZİM YEĞENİMİZ SAYILIR"

Baba Metin Koçu, kızının kaçırıldığı gün eşinin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gittiklerini belirterek, "08.00'de evden çıktık. 11.00'de işimiz bitti ve döndük. Kapıyı bir çaldım ancak açan olmadı. İkinci kapıyı kırıp eve girmişler. Baktım kızım yerinde yok. Direk polisin yanına gittim. Hemen anons geçmelerini istedim, plaka belli kaçıranlar belli. Polisler anons geçti ama hala bulunamadı. Kaçıran bizim yeğenimiz sayılır ama ilgimiz yok. Kızımın telefonu bile yok. Kızımın bulunmasını istiyorum. Sağ mı, ölü mü bilmiyorum. Bakanlarımızdan ricam kızımı bulsunlar" dedi.

"YETKİLİLERİN KIZIMIZI BULMASINI İSTİYORUZ"

Anne Mülkiye Moçu ise kaçıranların akrabaları olduğunu ama hiç tanımadıklarını belirterek, "Ben kaçıranın teyzesiyim ama adam 30 yaşında var, iki kere evlenip boşanmış bir adam. Kızımla hiç irtibatları yoktu. Kızım çıplak gitti, ne terlik, ne yazma vardı. Yorganla birlikte götürdüler. Haberi olsa böyle mi gider. Ablamla bile konuşmuyorum. Yetkililerin kızımızı bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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