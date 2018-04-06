16 YAŞINDAKİ GENÇ, TARTIŞTIĞI 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 16 yaşındaki bir genç tartıştığı 2 kişi bıçakladı. Olayda, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Dün akşam saat 22.30 sıralarında Bayraklı Sevgi Yolunda meydana gelen olayda 16 yaşındaki G.Ç. yolda yürüdüğü sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle alkollü olduğu ileri sürülen H.Ö.(31) ve S.G.(22) ile sözlü olarak tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya döndü. G.Ç. isimli genç yanında bulundurduğu bıçağı çıkartarak S.G.'yi bacağından yaraladı. G.Ç. hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada H.Ö. peşine takılarak kovalamaya başladı. H.Ö. yaklaşık 100 metre ileride G.Ç.'yi yakalayınca, G.Ç. bu kez aynı bıçağı H.Ö.'nün göğsüne sapladı.
TESLİM OLDU
H.Ö. kanlar içerisinde yere yığılırken, G.Ç. Bayraklı Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu. Dehşet dolu anları gören çevredeki vatandaşlar ise, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından yaralılardan H.Ö.'yü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, S.G'yi de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan, H.Ö'nün hayati tehlikesinin devam ettiği, S.G'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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