16 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİSİYLE PARKTA İLİŞKİYE GİRDİ, KARAKOLDA GÜLÜMSEYEREK POZ VERDİ
ABD'de 29 yaşındaki kadın öğretmen 16 yaşındaki öğrencisiyle parkta cinsel ilişkiye girdi. Olayın duyulması üzerine gözaltına alınan öğretmenin karakolda gülümseyerek poz vermesi pes dedirtti.
16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmenin rahat tavırları görenleri çıldırttı.
MESAJLAŞTIKTAN SONRA PARKA GÖTÜRÜP İLİŞKİYE GİRDİ
Amerika'da yıllık 38 bin dolar maaş ile çalışan 29 yaşındaki kadın öğretmen Alyssia Marie Reddy, 16 yaşındaki öğrencisiyle snapchat üzerinden sohbet ederken "Ellerini üzerimde hissetmek istiyorum" diye mesaj attı sonra da öğrencisini evinden alıp yakınlarda bulunan bir parka götürerek cinsel ilişkiye girdi.
İHBAR ÜZERİNE YAKALANDI
Parkta bulunan kişilerin olayı polise birldirmesinden sonra polisin bir kaç haftalık çalışmasından sonra öğretmen geçen Cuma günü polis tarafından yakalandı.
KARAKOLDA GÜLÜMSEYEREK POZ VERDİ
Yakalanan öğretmen polis merkezinde vesikalık fotoğraf için hiçbir şey olmamış gibi gülümseyerek poz verdi. Rahat ve umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken öğretmen, mahkeme için nüfus kaydının bulunduğu Pensilvanya'ya yollanacak.
Kaynak: haberinburada
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