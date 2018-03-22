160 SAĞIR VE DİLSİZ VATANDAŞI KOOPERATİF KURMA BAHANESİYLE 11 MİLYON TL DOLANDIRDILAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 160 sağır ve dilsiz vatandaşı kooperatif kurmak bahanesi ile toplam 11 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 160 sağır ve dilsiz vatandaşı kooperatif kurmak bahanesi ile toplam 11 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Aranan 19 şüpheliden 8'i yakalandı.
OPERASYON BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 160 sağır ve dilsiz vatandaşı kooperatif kurmak bahanesi ile dolandıran ve toplanan paraları zimmetine geçiren 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmiştir.
Operasyon kapsamında şu ana kadar 8 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin mağdurları toplam 11 milyon TL dolandırarak bu paraları zimmetine geçirdikleri tespit edilmiştir" denildi.
Kaynak: haberinburada
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