

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e yaptığı açıklamada, petrol sektöründe son dönemde alınan kararların, doğalgaz fiyatlarının da artmasına neden olacağını kaydetti. 2017 yılının ilk çeyreğinde Avrupa'ya ihraç edecekleri doğalgaz fiyatının, 2016'ya göre daha yüksek olacağını kaydeden Miller, “Son yıllarda, spot piyasada gaz fiyatları, kontrat fiyatlarından daha yüksekti. Petrol fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü trend, doğalgaz fiyatlarına da yansıyacak” dedi. Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilen doğalgaz konusunu da değerlendiren Miller, gelecek kış döneminde Avrupa ve Türkiye'ye yapılan doğalgaz sevkıyatıyla ilgili önemli risklerin bulunduğunu söyledi.







YENİ FİYATLAR NE OLACAK?







Sektör kaynakları, petrolün bu düzeyleri koruması halinde 1 yıllık dönem için olası gaz fiyatlarını hesapladı. Halen, Rusya'dan ithal edilen her 1000 metreküp gazın fiyatı, 160-165 dolar. Rus doğalgazının fiyatı, 1 Ocak 2017'de 175-180 dolara, 1 Ekim'de de 210-215 dolara kadar çıkacak. (BOTAŞ'ın, iletim, depolama ve diğer işletmecilik giderinin de 25-30 dolar olduğu hesaplanıyor.) Petrol fiyatlarındaki yukarı doğru trendin süreceği, gaz fiyatlarının da buna koşut olarak daha da artacağı öngörülüyor.















KIŞ BASTIRINCA GÜNLÜK GAZ TALEBİ 230 MİLYON M3'Ü AŞTI







Türkiye'yi etkisi altına alan kara kış, enerjide rekorların kırılmasına yol açtı. İşte doğalgaz ve elektrikte son durum ve rekorlar:







- Kışın bastırmasıyla doğalgaz tüketim talebi günlük 230 milyon metreküpü aştı. Türkiye'nin sahip olduğu altyapı 205 milyon metreküplük tüketime izin veriyor. Enerji yönetimi, arz talep dengesini sağlamak için gaz santrallarında elektrik üretimini yüzde 50 kıstı.







- İstanbul ve Ankara'da tüketim rekorları kırılıyor. Güvenilir kaynaklar, bu iki ilde günlük tüketimin 140-150 milyon metreküpe yaklaştığını söyledi.







- Elektrik talebi de artıyor. Elektrikte puantın (en yüksek elektrik talebinin oluştuğu an) 41 bin megavata (847 milyon 40 bin kilovatsaat) kadar çıktığı belirtildi.







- Gaz santrallarında elektrik üretiminin de kısılmasına bağlı olarak serbest piyasada elektrik fiyatları 26 kuruşu aştı. Geçen hafta 18 kuruş düzeyinde bulunuyordu.







- Kolin-Kalyon ortaklığının Fransız GDF Suez'den kiraladığı yüzer LNG depo ve gazlaştırma gemisi Neptune'den sisteme günlük ortalama 20 milyon metreküp gaz alınması planlanıyor.















İÇ PİYASADA ZAM İHTİYACI İÇİN TAHMİN 1 NİSAN 2017







Sektör kaynakları, BOTAŞ'ın Rusya'nın yanı sıra Azerbaycan ve İran'dan doğalgaz, Cezayir'den LNG aldığını belirterek, “Tüm bu kaynaklardan alınan gazın fiyatı paçallanıyor ve bir ortalama fiyat oluşuyor. Buna, taşıma ve depo dahil diğer işletme giderleri ekleniyor. BOTAŞ'ın, 1 Nisan 2017 itibarıyla gazda artış yapması gündeme gelebilir” dedi.







SEVKİYATTA UKRAYNA RİSKİ







Yetkililer, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilime işaret ederek, “Ukrayna, parası olmadığı için depolarını gazla doldurmakta zorlanıyor. Ukrayna, kışın gaz sorunu yaşayınca Türkiye ve Avrupa'ya gaz taşıyan hatlara müdahale edip gaz çekiyor. Rusya, bu soruna dikkat çekiyor” dedi.







kaynak:habertürk