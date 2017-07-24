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17 Ağustos'tan Sonra Kredi Kartları Online Alışverişe Kapatılacak

17 AĞUSTOS'TAN SONRA KREDİ KARTLARI ONLİNE ALIŞVERİŞE KAPATILACAK

Kredi kartında 17 Ağustos'tan sonra online alışveriş için müşteri onayı şart olacak ve kredi kartları artık online alışverişe kapalı olarak tüketiciye verilecek.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 16:50
Puan Ver : 17 Ağustos'tan Sonra Kredi Kartları Online Alışverişe Kapatılacak(6/10)2

Kredi kartı ile internetten alışveriş dönemi 17 Ağustos'ta sona eriyor. Kredi kartı ile online alışveriş için 17 Ağustos'tan sonra müşteri onayı gerekecek. Artık kredi kartları sanal alışverişe kapalı olarak verilecek. Bankalar müşterilere 17 Ağustos ile ilgili bilgilendirme mesajları gönderirken, kart sahiplerinin online alışveriş yapmaya devam edebilmesi için kartını onaylattırılması gerekecek.

17 AĞUSTOS'TAN SONRA NE DEĞİŞECEK?

BDDK tarafından alınan karar neticesinde bankalar müşterilerine kredi kartı gönderirken online alışveriş özelliği kapalı olarak gönderecek.

Müşteri ise kredi kartını aldıktan sonra banka müşteri hizmetleri ile görüşüp internet kullanımı için gerekli onayları vererek alışveriş yapabilecek.

Mevcut kartlar için ise müşterinin bankaya 17 Ağustos'a kadar onay vermesi gerekecek.

Onaylar yazılı ya da bazı bankaların yönlendirmesi ile telefon mesajı ile yapılabilecek.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ 68 MİLYAR DOLAR

Türkiye'de son verilere göre yaklaşık 176 milyon banka kartı ile kredi kartı bulunuyor.2016 yılında internet üzerinden yapılan alış verişlerin tutarı 68,5 milyar liraya ulaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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