17 YAŞINDAKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN CANİNİN, KAÇIŞ ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kartal'da 17 yaşındaki sevgilisini günlük kiralanan evde öldürerek kaçan gencin görüntüleri ortaya çıktı. Yakalanan genç, ''Sevgilimi öldürecek kadar cani değilim'' dedi.
Kartal'da önceki gün günlük kiralanan evde 17 yaşındaki Aleyna Can'ın tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından, şüphelilerin evden çıkıp bir otomobille olay yerinden uzaklaşma anı çevredeki güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
"KIZ ARKADAŞIMI ÖLDÜRECEK KADAR CANİ DEĞİLİM"
Kartal'da günlük kiralanan bir evde öldürülen 17 yaşındaki Aleyna Can'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Can'ın sevgili olduğunu söyleyen katil zanlısı E.D.E. "Ben kız arkadaşımı öldürecek kadar cani değilim" dedi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Kartal'da günlük kiralanan bir evde başından vurularak öldürülen 17 yaşındaki Aleyna Can'ın katil zanlısı E.D.E. ve olaya karıştığı iddia edilen bir diğer şüpheli Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Genç kızın sevgilisi olduğunu söyleyen katil zanlısı E.D.E., "Ben kız arkadaşımı öldürecek kadar cani değilim, gerekli açıklamayı adalet yapacak" dedi.
Kaynak: haberinburada
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