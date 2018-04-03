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170 milyon yıllık dinozor ayak izi bulundu

170 MİLYON YILLIK DİNOZOR AYAK İZİ BULUNDU

İskoçya'daki Skye Adası'nda 170 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izi bulundu. Dinozorun yaklaşık 1 ton ağırlığında etobur bir tür olduğu tahmin ediliyor.

Tarih : 03 Nisan 2018, 18:30
Puan Ver : 170 Milyon Yıllık Dinozor Ayak İzi Bulundu(8/10)4

Scottish Journal of Geology dergisinde yayımlanan araştırma sonuçları, keşfedilen 50 ayak izinin dinozorlara ait olduğunu ortaya koydu. Adada daha önce de irili ufaklı ayak izleri bulunmuş ve bunların Saurischia ailesinden Sauropoda dinozorlarına ait olduğu belirtilmişti.

ETOBUR BİR CİNSE AİT

Uzun boylu ve uzun kuyruklu bu dinozorların küçük kafaları bulunuyordu. Ancak adada keşfedilen yeni dinozor ayak izlerinin etobur ve üç tırnaklı bir türe ait olduğuna işaret ettiği söyleniyor.

Edinburgh Üniversitesi'nden Palaentolog Dr. Stephen Brusatte "Bunlar etobur. Sadece ayak izleri var. El izi yok. Arka ayaklarıyla yürüyen bir dinozor bu. T-Rex'in ilkel bir kuzeni" bilgisini verdi.

1 TON AĞIRLIĞINDA

Bu canlıların yaklaşık 1 ton ağırlığında ve 5-6 metre boyunda olduğunu tespit eden Brusatte, dinozorların sığ sularda yürürken ayak izlerini bıraktığını söyledi.

Skye adası 170 milyon yıl önce dördüncü ve son süperkıta Pangea'nın parçalanmaya başlamasından sonra küçük subtropikal bir adaydı ve ekvatora şu ankinden çok daha yakındı.

CENNET GİBİ BİR YERDİ

Dr. Stephen Brusatte Skye Adası için "Muhtemelen burası subtropikal iklimin hakim olduğu cennet gibi bir yerdi. Günümüzün İspanyası ya da Floridası gibi" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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