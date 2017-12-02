Altınordu'nun genç eldiveni Berke Özer, maç sonunda yaşadığı bir anıyı maç sonunda basın mensuplarına açıkladı.

Maç sonunda Webo ile forma değiştirdiğini söyleyen Berke Özer, "Yabancı sınırı, Türkler oynasın diyoruz ama maçtan sonra Pierre Webo ile forma değiştirdim. Sırılsıklam ter içindeydi. İnanamadım. 90 dakikada her pozisyonda bana baskıya geldi. Biraz onlara da bakmak lazım." dedi.

"KALE ÇİZGİSİNDE OYNAYAN KALECİ OLMAK İSTEMİYORUM"

Neuer'e özendiğini söyleyen Özer," Hep daha çok sorumluluk alayım. Daha çok farklılık yarayım istiyorum. Kalede kale çizgisinde oynayan bir kaleci olmak istemiyorum. Manuel Neuer'e özeniyorum mesela onun gibi olmak istiyorum. Böyle farklılıklar sorumluluk alınca böyle şeyler oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada