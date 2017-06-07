Intel tarafından çok yakın zamanda tanıtıma sunulan Core İ9 serisi ürünlerin en üst seviyelerinde gecikme yaşanacak gibi gözüküyor.



Intel tarafından çok yakın zamanda tanıtıma sunulan Core İ9 serisi ürünlerin en üst seviyelerinde gecikme yaşanacak gibi gözüküyor.



Intel yakın zamanda üst segment ürünler içinde kullanılması beklenen Core İ9 ailesini tanıtmıştı. Şimdi de bu serinin en üst segmente olan versiyonu ise yıl sonunda hazır hale gelecek.



Yıl sonunda piyasada olması beklenen bu model 18 çekirdeğe sahip olması ve 2000 dolar seviyesinde olan durumuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu modelin Core i9-7980XE adıyla piyasada olması bekleniyor.



Intel bu hamleleri ile rakibi AMD karşısında hamleler yapmak istediği oldukça kesin gözüküyor. Hatırlanacağı üzere AMD, 16 çekirdekli Ryzen 1998X işlemcisi ile rakibini zorlamış ve Intel de Core i9-7900X işlemcisi ile ona karşı hamlesini yapmıştı. Şimdi de en üst noktaya konumlanan ürünü Core i9-7980XE ürünü ile de zirve hedefini kendine koymuş durumda.



Sonuç olarak ilerleyen dönemde zirve hedefine konumlanacak bu ürün ile ilgili bilgilerin artacağına kesin gözüyle bakabiliriz.



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