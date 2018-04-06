18 İLDE HAKİM VE SAVCI ADAYLARINA FETÖ OPERASYONU: 13'Ü AVUKAT 38 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI
FETÖ'nün hakim-savcı adayları için açtığı evlere ilişkin soruşturmada aralarında avukatların da olduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün hakim-savcı aday adaylarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonu başladı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 13'ü avukat 38 kişi için 18 ilde eş zamanlı baskınlar düzenleniyor.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 4 Öğretim Görevlisinin Öldürüldüğü Saldırıdan Kıl Payı Kurtulan Hoca İsyan Etti: 5. Cenaze Ben Olacaktım
- Eskişehir Valisi, Üniversite Katliamını Yapan Saldırganın Kimliği Açıkladı! İşte Fotoğrafı
- İstifa Ettiği İddia Edilen Mehmet Şimşek'ten İlk Yorum: Hizmete Devam
- 4 Kişinin Öldüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden İlk Görüntüler
- Korna Sesini Duyup Sokağa Çıktı, Kanlar İçindeki Sürücüyle Karşılaştı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar