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18 İlde Hakim Ve Savcı Adaylarına Fetö Operasyonu: 13'ü Avukat 38 Kişi İçin Gözaltı Kararı
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18 İlde Hakim ve Savcı Adaylarına FETÖ Operasyonu: 13'ü Avukat 38 Kişi İçin Gözaltı Kararı

18 İLDE HAKİM VE SAVCI ADAYLARINA FETÖ OPERASYONU: 13'Ü AVUKAT 38 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

FETÖ'nün hakim-savcı adayları için açtığı evlere ilişkin soruşturmada aralarında avukatların da olduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Tarih : 06 Nisan 2018, 10:30
Puan Ver : 18 İlde Hakim Ve Savcı Adaylarına Fetö Operasyonu: 13'ü Avukat 38 Kişi İçin Gözaltı Kararı(9/10)5

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün hakim-savcı aday adaylarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonu başladı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 13'ü avukat 38 kişi için 18 ilde eş zamanlı baskınlar düzenleniyor.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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