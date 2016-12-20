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18 kişilik Rus heyet Adli Tıp Kurumu'nda

18 KİŞİLİK RUS HEYET ADLİ TIP KURUMU'NDA

Rusya Büyükelçisi Karlov'a düzenlenen suikastın ardından incelemelerde bulunmak üzere 18 kişilik Rus heyet Ankara'ya geldi

Tarih : 20 Aralık 2016, 12:49
Puan Ver : 18 Kişilik Rus Heyet Adli Tıp Kurumu'nda(7/10)9


Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastın ardından Rusya'dan bir heyet, incelemeler yapmak üzere Ankara'ya geldi.



Esenboğa Havalimanı'na indikten sonra 18 kişilik heyetin ilk durağı Karlov'un otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu oldu.



Karlov'un cenazesi bu sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.



 



kaynak:habertürk








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