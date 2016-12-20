

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastın ardından Rusya'dan bir heyet, incelemeler yapmak üzere Ankara'ya geldi.







Esenboğa Havalimanı'na indikten sonra 18 kişilik heyetin ilk durağı Karlov'un otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu oldu.







Karlov'un cenazesi bu sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.







kaynak:habertürk