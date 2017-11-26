18 yıldır TÜRSAB Başkanı olan ve 23. Genel Kurul için de aday olduğunu duyuran Başaran Ulusoy, yaptığı yazılı açıklama ile adaylıktan çekildiğini açıkladı.

"KİNE VE BÖLÜNMEYE ARTIK GÖNLÜM RAZI GELMİYOR"

Ulusoy açıklamasında, "Camiamızda artık kavgaya, kine ve bölünmeye gönlüm razı gelmiyor. Zira devir, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme, kenetlenme devridir. Ancak, yaşadığımız ve hiç alışık olmadığımız bu gergin süreç şahsım üzerine kurgulanarak devam ettirildiğinden ömrünün büyük bir bölümünü bu sektöre ve Birliğimize hizmet ederek geçiren bir büyüğünüz olarak kabullenme sınırımı aşmış bulunmaktadır. Bu nedenle; Birliğin 23. görev dönemi Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığından çekildiğimi bilgilerinize sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada