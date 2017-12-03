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18. yüzyıldan kalma İsa heykelinin kalçasına gizlenmiş not bulundu

18. YÜZYILDAN KALMA İSA HEYKELİNİN KALÇASINA GİZLENMİŞ NOT BULUNDU

İspanya'da yer alan ve 18. yüzyıla tarihlenen İsa heykelinin restorasyonu sırasında, heykelin kalçasına gizlenmiş bir not bulundu. Not, döneme dair pek çok bilgi içeriyor.

Tarih : 03 Aralık 2017, 15:40
Puan Ver : 18. Yüzyıldan Kalma İsa Heykelinin Kalçasına Gizlenmiş Not Bulundu(5/10)1

Heykel, İspanya'nın kuzeyindeki Burgos eyaletinin Sotillo de la Ribera köyünde bulunan Santa Agueda kilisesinde tutuluyor. Kaligrafi ile özenle yazılmış olan ve 1777 yılına tarihlenen not, bir rahip tarafından İsa heykelinin kalça kısmına saklanmış, bu da notun, bir zaman kapsülü gibi korunmasını sağlamış.

DÖNEME AİT BİLGİLER İÇERİYOR

Not, popüler eğlence, ekonomik durum, siyasi ve dini konular, ünlü insanlar ve diğer konularda döneme dair ayrıntılarla ilgili temel bilgileri içeriyor.

O döndem Burgo de Osma katedralinin rahibi Joaquin Minguez tarafından imzalanan belge, restorasyon şirketi Da Vinci Restauro'nun işçileri tarafından ortaya çıkarıldı.

İki sayfanın her iki tarafında da elle yazılmış belge, restoratörler, İsa'nın arkasında küçük bir boşluğu kapatan bir kumaş parçasını çıkardıklarında bulundu.

GELECEK NESİLLER İÇİN BIRAKMIŞ

Yerel tarihçi Efren Arroyo keşif karşısında heyecanını saklamayarak; "Bu gerçekten inanılmaz, bu tür heykellerin içinde elle yazılmış gizli belgeleri bulmak benzersiz bir duygu." diyor.

Heykeli yapan heykeltıraşın adının yanı sıra, tarımsal konulardan toplum meselelerine kadar uzanan yerel bilgi hakkındaki verilerle birlikte belgede, yaygın hastalıklar, popüler çocuk oyunları ve zamanın popüler boğa güreşçilerinin isimleri de yer alıyor.

Uzmanlara göre, Joaquin Minguez adlı rahibin amacı, tüm bu referanslar ile gelecek nesiller için keşfedilecek en eski zaman kapsüllerinden birini oluşturmaktı.

Kaynak: Arkeofili

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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