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18.4 inç büyüklükte nokia tablet geliyor!

18.4 İNÇ BÜYÜKLÜKTE NOKİA TABLET GELİYOR!

Tablet bilgisayar sektörünün sessiz olduğu günlerde 18.4 inç büyüklükteki Nokia tablet iddiaları dikkat çekti.

Tarih : 24 Ocak 2017, 11:15
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Tablet bilgisayar sektörünün sessiz olduğu günlerde 18.4 inç büyüklükteki Nokia tablet iddiaları dikkat çekti.



Geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefonu ile karşımıza çıkan Nokia, Çin pazarında 1 milyonluk ön sipariş rakamını geride bırakmayı başarmış ve sektöre geri dönüşü dikkat çekmişti. Nokia 6 isimli Android işletim sistemli orta segment akıllı telefondan sonra şimdi Nokia tarafından yeni bir tablet bilgisayar gelebilir.



İddianın kaynağı popüler karşılaştırma servisi GFXBench. GFXBench'in internet sitesinde listelenen yeni bir cihaz, 18.4 inç büyüklükte ekranla gelecek. Ancak tek özelliği bu değil.



Gizemli Nokia tabletin özellikleri nasıl olacak?



GFXBench'te yer alan bilgilere göre Android 7.0 Nougat işletim sistemli yeni gizemli cihazın ekran boyutu 18.4 inç, çözünürlüğü ise 2560 x 1440 piksel olacak. Sekiz çekirdekli 2.2 GHz hıza sahip Qualcomm işlemciye Adreno 540 GPU eşlik edecek. Cihazda kullanılacak olan yonganın Snapdragon 835 olması bekleniyor.



Bu yongaya 12 MP ön ve 4K destekli 12 MP arka kamera eşlik edecek. 64 GB depolama alanı ve 4 GB RAM gibi özellikler de bilgiler arasında. Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, 4G LTE bağlantı özellikleri bu tabletin üst seviye bir cihaz olacağını işaret ediyor.



Apple iPad Pro ve Samsung Galaxy View gibi dev tablet çözümlerine yeni bir Nokia alternatifi gelecek gibi duruyor. Ancak cihazın ne zaman duyurulacağı ve fiyatı hakkında bir detay bulunmuyor.



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