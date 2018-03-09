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186 gebe çocukla ilgili Valilik'ten açıklama: Çoğu erken evlilik

186 GEBE ÇOCUKLA İLGİLİ VALİLİK'TEN AÇIKLAMA: ÇOĞU ERKEN EVLİLİK

Edirne Valiliği, '186 hamile çocuk tespit edildi' raporu üzerine açıklama yaptı: 186 gebe çocuktan 137'si resmi nikahla evli, 17'si Edirne dışından geldi, 30'uyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tarih : 09 Mart 2018, 20:50
Puan Ver : 186 Gebe Çocukla İlgili Valilik'ten Açıklama: Çoğu Erken Evlilik(5/10)1

Edirne Valiliği, Edirne İl Genel Meclisi Kadın Haklarını ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu tarafından, '186 hamile çocuk tespit edildi' raporu üzerine yaptığı açıklamada, "Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirilen 18 yaşını tamamlamamış olan gebe çocuk sayılarıdır. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirilen vaka sayısının büyük bir bölümü aile büyüklerinin rızası ile gerçekleştirilen erken yaşta evliliklerden oluşmaktadır" dedi. Kentteki Roman dernekleri de açıklamaya tepki gösterip, hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.

2017 YILI İÇİNDE 186 HAMİLE ÇOCUK

Edirne İl Genel Meclisi Kadın Haklarını ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu, önceki günkü meclis toplantısında sunduğu raporda, 2017 yılı içinde 186 gebe çocuğun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirildiğini açıkladı. Raporda, 186 çocuk için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı sosyal çalışma görevlileri aracılığıyla sosyal inceleme raporları hazırlandığı ve aile ve çocuklara gerekli rehberlik ve danışmanlığın yapıldığı belirtildi. Raporda, incelemeler sonunda 31 çocuk Aile Mahkemesi'nde 'sağlık tedbiri' kararı, 2 çocuk için de 'danışmanlık tedbiri' kararı çıkarıldığı kaydedildi.

137'Sİ NİKAHLI, 30'UYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Raporda yer verilen 186 gebe çocuktan 137'sinin resmi nikahla evli olduğu, 17'sinin ise Edirne il dışından geldiği, 30'unun ise mahkemelerdeki soruşturmalarının devam ettiği belirtildi.

"VAKALARIN ÇOĞU ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERDEN OLUŞMAKTADIR"

Edirne Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, basın kuruluşlarında İl Genel Meclisi Kadın Haklarını ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu'nca yapılan araştırma sonucunda 186 gebe çocuğun tespit edildiği şeklinde haberler yayınlandığı görüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Söz konusu haberlerde belirtilen sayı komisyon tarafından yapılan araştırma sonucunda değil, sağlık kuruluşları tarafından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirilen 18 yaşını tamamlamamış olan gebe çocuk sayılarıdır. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirilen vaka sayısının büyük bir bölümü aile büyüklerinin rızası ile gerçekleştirilen erken yaşta evliliklerden oluşmaktadır. Sonuç olarak; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze bildirilen her bir vaka için Sosyal İnceleme Raporları hazırlanmış aile ve çocuklara gerekli rehberlik ve danışmanlık yapılmış, dosyaları Çocuk Mahkemesi'ne ve Aile Mahkemesi'ne intikal ettirilmiştir. Adli boyutu olan vakalara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından müdahil olunarak takipleri yapılmakta ve psikososyal rehabilitasyonları sağlanmaktadır. Her bir çocuk ve aileye yönelik gerekli mesleki çalışma yapılmış uygun sosyal hizmet modelleri tespit edilmiştir. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na göre verilen koruyu ve destekleyici bakım kararı, eğitim tedbir kararı, sağlık ve danışmanlık tedbir kararları ilgili makamlarca verilmiş ihtiyaç duyan ailelere sosyoekonomik destek sağlanmıştır."

ROMAN DERNEKLERİNDEN TEPKİ

Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güğümgüler, Balkan Romanları Birliği Başkanı Bahattin Ulusoy, Edirne Roman Derneği Başkanı Erdinç Çekiç, 186 çocuğun hamile kaldığı yönündeki haberlere tepki gösterip, olayın Romanlar üzerinde karalama kampanyasına dönüştüğünü söyledi.

"186 ÇOCUĞUN 80'Nİ AİLE ONAYIYLA EVLENMİŞTİR"

Araştırmanın çarpıtıldığını söyleyen Balkan Romanları Derneği Başkanı Bahattin Ulusoy, şöyle dedi:

" İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi ile Edirne'deki bu olayı bir araya taşımaya çalışan bir basın ve aslında basının özelikle Romanlar üzerinden gitmesi bizi ters köşeye yatırmak isteyen arkadaşlarımız var. Biz bunu kesinlikle kınıyoruz. Edirne'de Romanlarla ilgili yanlış bir olgudan bahsetmek istiyorum. İstanbul'daki olayla Edirne'yi bir araya getirmek çok yanlış. '186 hamile çocuk' bunu kim söylemiş, Edirne İl Genel Meclisi Kadın Haklarını ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu. Bu komisyon tarafından yapılan araştırma. Ne zaman açıklanmış? Dün kadınlar gününde. Kimin üzerinden gidiliyor, Romanların üzerinden. Ne kadar kötü bir algı. Yani Roman 18 yaş altı çocukların tecavüze, istismara maruz göstermiş bir açıklamadan bahsediyor. Hayır böyle bir şey yok arkadaşlar. 186 çocuğun yüzde 80'e yakını mahkeme kararıyla, ailelerin onanıyla evlenmiş, mahkeme kararıyla onaylanmış karar bunlar. Bunlar cinsel istismara uğramış, tecavüz edilmiş aileler değil. Bizi niye algılıyorlar ki. Türkiye'de olduğu gibi evet Romanlarda erken evlenme gibi sorun var. Ama biz 10 yıldır Edirne'deki derneklerimizle birlikte erken evlilikle ilgili bir sürü çalışmalar yapıyoruz. ve erken evliliği yüzde onlara düşürdüğümüzü söylüyoruz. Artı burada sadece Romanlar değil, Edirne'de zan altında bu yalan haberler için hukuki süreci başlatıyoruz. Bu bilgileri paylaşan ve haberlerini yapan basın kuruluşları hakkında avukatlarımız aracılığıyla Edirne Adliyesi'ne başvuru yaparak şikayetçi olacağız."

"YASAL ÇERÇEVEDE NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güğümgüler, ortaya atılan hamile çocuklar açıklamasına tepki gösterip, "Edirne'de yaşayan biri olarak böyle gündeme gelmek çok üzücü. Edirne İl Genel Meclis üyelerinin 2 günden bu yana toplumda Romanlar üzerinden algı oluşturmaya, Romanlara yapılacak güzel işleri engelleme amacında olduğunu düşünüyorum. Yasal çerçevede ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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