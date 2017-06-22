Bağdadi Yüksek İhtimalle Öldürüldü
Bim, Yeni Şirket Kuruyor
19 Yarışmasında Rekor Ödül.. 1 Milyon Tl Kazandı!
Hamidou Traore, Karabükspor'da
Eski Tbmm Başkanı Karaduman Vefat Etti
Fetö'den Gözaltına Alınan Üsteğmene Adli Kontrol
Cumhurbaşkanlığı'ndan Flaş 'katar' Açıklaması
Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Fetö'den Gözaltında
Guatemala'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem
Genç Çiftçi Projelerine Hibe Desteği
İşte Sigara İsteğini Azaltan Tüyolar!
Tsk Açıkladı: 3 Terörist Öldürüldü
Fahriye Evcen'in Gelinliği Göz Kamaştıracak
Alex Tyus, Galatasaray'a Veda Etti
Tüm Türkiye'de Ücretsiz
Facebook Hesaplarına 'kopya Koruması' Geliyor
Kırşehir Merkezli Fetö/Pdy Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı
Diyarbakır'da İş Adamlarına Yönelik Terör Operasyonu
Kılıçdaroğlu'na Sürpriz Karşılama!
Safranbolu Belediye Başkanı Görevden Alındı

19 yarışmasında rekor ödül.. 1 milyon tl kazandı!

19 YARIŞMASINDA REKOR ÖDÜL.. 1 MİLYON TL KAZANDI!

Çağlar Patır, 1 Milyon TL'nin sahibi oldu.Çağlar Patır, 1 Milyon TL'nin Sahibi Oldu. Kanal D'nin, yapımcılığını PH Production'ın üstlendiği ve ekranların en çok kazandıran yarışması olan “19”da dün gece bir ilk yaşandı.

Tarih : 22 Haziran 2017, 17:31
Puan Ver : 19 Yarışmasında Rekor Ödül.. 1 Milyon Tl Kazandı!(5/10)4


“19” un başarılı yarışmacısı Çağlar Patır, yarışmaya katıldığı günden bu yana çıktığı düellolarda rakiplerini eleyerek kazandığı para ödülünü gün geçtikçe katlamıştı.



Dün akşam ekrana gelen bölümde ise bir ilk yaşandı. Para ödülünün 1 Milyon TL olduğu gece de Çağlar Patır bir kez daha rakibini geride bırakarak, 1 Milyon TL'nin sahibi oldu.“19” un cumartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde ise Patır, 1.100 TL için yarışacak. Yarışmacıların kahraman olup milyonlar kazandığı program “19” 24 Haziran Cumartesi akşamı Kanal D'de.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: 19  Yarışmasında  Rekor  Ödül  1  Milyon  Tl  Kazandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER