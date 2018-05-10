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2 çocuk annesi kadın, ekmek yerken öldü!

2 ÇOCUK ANNESİ KADIN, EKMEK YERKEN ÖLDÜ!

Adana'da yemek yerken boğazına ekmek parçası kaçan 2 çocuk annesi kadın, nefes almakta zorlanıp yere düştü. Yakınlarının hastaneye götürdüğü kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 20:50
Puan Ver : 2 Çocuk Annesi Kadın, Ekmek Yerken Öldü!(6/10)2

Adana'da yemek yerken boğazına ekmek parçası kaçan 2 çocuk annesi Kadriye Görür (54), yaşamını yitirdi.

YEMEK YERKEN EKMEK BOĞAZINA KAÇTI

Olay, Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadriye Görür yemek yediği sırada boğazına ekmek parçası kaçtı. Nefes almakta zorlanan Görür, yere düşüp başını yere çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bu sırada evde bulunan yakınları Görür'ü hastaneye kaldırdı. Görür, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hastane yetkilileri ise kadının cenazesini kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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