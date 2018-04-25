Gazeteciyi Öldürüp Parçalarına Ayıran Ünlü Mucitin Cezası Belli Oldu
Liverpool Taraftarını Yıkan Haber! Yıldız Futbolcu Sezonu Kapattı
Erdoğan Uyum Yasalarını Onayladı, Ysk'dan Jet Cevap Geldi
Saadet Partisi, Gül'ün Adaylığını Oyluyor!
Tsk Sosyal Medyada Paylaştı: Afad Kurdu Mehmetçik Koruyor
Kritik Görüşmede Gül'e Gizemli Ziyaret! Korumalar Görüntü Aldırmadı
Fenerbahçe Finale Çıkarsa Sarı-Lacivertli Taraftar Tribündeki Yerini Alacak
Suudi Arabistan, Mohamed Salah'a Mekke'de Arsa Hediye Etti
2 Hafta Esir Tutulup Tecavüz Edilen Kadın Polise Konum Atarak Kurtuldu
Mohamed Salah Dünyanın En İyi Futbolcuları Arasına Girdi
Beşiktaş'ta Pepe Müjdesi! Dev Derbide Sahada Olacak
24 Haziran'la İlgili Kritik Karar! Öğretmenlere Seçim İzni Verildi
40 Milyon Takipçili Guru, 16 Yaşındaki Kıza Tecavüzden Suçlu Bulundu
Yıldırım'dan Gül'e Adaylık Uyarısı: Yaranamazsın!
Olaylı Derbinin Faturası Ağır Oldu! İşte Pfdk'nın Verdiği Cezalar
Alkışlanacak Hareket! Saniyeler İçinde Yaşama Böyle Yol Verdiler
İlk Gören Cansız Manken Sandı, Korkunç Gerçek Polis Gelince Anlaşıldı
Tolgay Arslan Derbi Kararına Tepki Gösterdi: Konuşursam Ceza Alırım
Beşiktaş Taraftarından Yönetime Mesaj: Sahaya Çıkma Taraftar Arkanda!
Ricardo Quaresma, Portekiz'de Diktatörlüğün Sona Ermesini Kutladı

2 hafta esir tutulup tecavüz edilen kadın polise konum atarak kurtuldu

2 HAFTA ESİR TUTULUP TECAVÜZ EDİLEN KADIN POLİSE KONUM ATARAK KURTULDU

İtalya'da daha önce Almanya'da tanıştığı adam ve iki arkadaşı tarafından bir eve kapatılarak 2 hafta boyunca tecavüz edilen kadın, polise konum göndererek kurtulmayı başardı.

Tarih : 25 Nisan 2018, 20:10
Puan Ver : 2 Hafta Esir Tutulup Tecavüz Edilen Kadın Polise Konum Atarak Kurtuldu(8/10)4

İngiliz kadın, İtalya'da cinsel ilişki kölesi olarak tutulduğu evden kaçmayı başardı.

TELEFONDAN KONUM GÖNDERDİ

Kaçmayı başarmadan önce 2 hafta boyunca esir olarak tutulan kadının çilesi, sonunda ailesine cep telefonu ile ulaşabildiğinde yerini tespit edebilmesi için polis ile konumu paylaşmasıyla son buldu.

BULUNDUĞUNDA KORKUNÇ BİR HALDEYDİ

Rosarno şehrinde dış dünyadan yalıtılmış bir evde tutulan kadınla iletişim kurmayı başaran polisler kaçması için ona gereken talimatları verdi. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre özgürlüğüne kavuştuğunda korkunç durumda olan kadın, şimdi hastanede tedavi altında tutuluyor.

DAHA ÖNCE TANIŞIYORLARDI

2 hafta boyunca 3 erkek tarafından ilişki kölesi olarak tutularak defalarca tecavüze uğrayan kadının Mamadou Jallow isimli adam ile Almanya'da tanıştığı açıklandı. Jallow'un aynı zamanda kadının banka hesaplarını da boşalttığı öğrenildi.

Jallow ve diğer iki adam adam kaçırma, köleleştirme, ağırlaştırılmış cinsel şiddete ve hırsızlığa dair şüphe ile tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 2  Hafta  Esir  Tutulup  Tecavüz  Edilen  Kadın  Polise  Konum  Atarak  Kurtuldu  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER