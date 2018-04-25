2 HAFTA ESİR TUTULUP TECAVÜZ EDİLEN KADIN POLİSE KONUM ATARAK KURTULDU
İtalya'da daha önce Almanya'da tanıştığı adam ve iki arkadaşı tarafından bir eve kapatılarak 2 hafta boyunca tecavüz edilen kadın, polise konum göndererek kurtulmayı başardı.
İngiliz kadın, İtalya'da cinsel ilişki kölesi olarak tutulduğu evden kaçmayı başardı.
TELEFONDAN KONUM GÖNDERDİ
Kaçmayı başarmadan önce 2 hafta boyunca esir olarak tutulan kadının çilesi, sonunda ailesine cep telefonu ile ulaşabildiğinde yerini tespit edebilmesi için polis ile konumu paylaşmasıyla son buldu.
BULUNDUĞUNDA KORKUNÇ BİR HALDEYDİ
Rosarno şehrinde dış dünyadan yalıtılmış bir evde tutulan kadınla iletişim kurmayı başaran polisler kaçması için ona gereken talimatları verdi. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre özgürlüğüne kavuştuğunda korkunç durumda olan kadın, şimdi hastanede tedavi altında tutuluyor.
DAHA ÖNCE TANIŞIYORLARDI
2 hafta boyunca 3 erkek tarafından ilişki kölesi olarak tutularak defalarca tecavüze uğrayan kadının Mamadou Jallow isimli adam ile Almanya'da tanıştığı açıklandı. Jallow'un aynı zamanda kadının banka hesaplarını da boşalttığı öğrenildi.
Jallow ve diğer iki adam adam kaçırma, köleleştirme, ağırlaştırılmış cinsel şiddete ve hırsızlığa dair şüphe ile tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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