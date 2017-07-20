Galatasaray, Uefa Avrupa Ligi'nden Elendi
Elenmeyi Hazmedemeyen Galatasaraylılar Birbirine Girdi
Tt Arena, Hep Bir Ağızdan Aynı Sözlerle İnledi
Çinli Robot Sanbot Türkiye'de! Her An İş Arkadaşınız Olabilir
Başakşehir'den Cimbom'a Gönderme: Taraftarlarınıza Kapımız Açık
Gs'li Bir Taraftar, Takımının Elenmesinin Ardından Passolig Kartını Yaktı
Ünlü Rock Grubu Linkin Park'ın Solisti Chester Bennington İntihar Etti
Alkollü Araç Kullanmaktan Vazgeçmeyince Ehliyetine 10 Yıl El Konuldu
Igor Tudor, Türk Telekom Stadı’Nda Hayatının Şokunu Yaşadı
2 Jöh Timi Kabus Gibi Çöktü! Pkknın Bölge Sorumlusu Agir De Öldürüldü
Judoda Olimpiyat Altını Türkiye'ye Geldi!
Yıldız Oyuncunun Menajeri Duyurdu: Beşiktaş İle İmzalayacağız
'yürüyemiyorum' Dedi Sosyal Yardım Aldı, Afrika'nın Zirvesine Tırmandı
Malatya'da 20 Askerin Hastaneye Kaldırılmasıyla İlgili Garip Açıklama!
Çorum'da Tur Otobüsü İle Çarpışan Otomobil İkiye Bölündü: 3 Ölü, 32 Yaralı
Yakalama Kararı Çıkarılan Hdp'li Vekil, Tatvan'da Gözaltına Alındı
Bir Tepki De Çavuşoğlu'dan: Almanya Tehditlerin Karşılığını Görecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-İ Aksa Ablukasıyla İlgili İsrail Cumhurbaşkanını Aradı
Erzincan'da Demiryolunda Bombalı Tuzak Son Anda Fark Edildi
İbb Kültür A.Ş. Genel Müdürü Görevden Alındı!

2 JÖH TİMİ KABUS GİBİ ÇÖKTÜ! PKKNIN BÖLGE SORUMLUSU AGİR DE ÖLDÜRÜLDÜ


2 JÖH timi kabus gibi çöktü! PKKnın bölge sorumlusu Agir de öldürüldü
Tarih : 20 Temmuz 2017, 22:10
Puan Ver : 2 Jöh Timi Kabus Gibi Çöktü! Pkknın Bölge Sorumlusu Agir De Öldürüldü(8/10)4

Şanlıurfa'dan memleketine giderken PKK'lı teröristlerce katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı şehit eden 6 teröristin ölü ele geçirildiği Tunceli'de 2 örgüt mensubu daha etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat timlerince (JÖH), terör örgütü mensupları ve barınma alanlarının bulunup imha edilmesi amacıyla Malazgirt ilçesinde operasyon başlatıldığını söyledi.

2 JÖH TİMİ İMHA ETTİ

Operasyonda Sarıköç köyü Kepir Ormanı bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında silahlı insansız hava aracının, (SİHA) tespit ettiği teröristlere yönelik bir atım yaptığını aktaran Sonel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kepir Ormanları bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik SİHA tarafından bir atım yapılması sonrası 2 JÖH timi bölgeye sevk edilmiş ve çıkan temas neticesinde 2 erkek terörist, bir M-16 ve bir kalaşnikof tüfekle, ölü ele geçirilmiştir."

PKK'NIN SÖZDE MAZGİRT SORUMLUSU

Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin İran uyruklu "Agir" kod adlı, "Davut" isimli örgüt mensubu olduğu belirlendi.

Örgütün bölgedeki üst düzey mensupları arasında yer alan teröristin, örgütün sözde "Mazgirt Gücü sorumlusu" olduğu, yıllar önce PKK'ya katıldığı ve yaklaşık 5 yıldır bölgede örgüt adına faaliyet gösterdiği öğrenildi.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Kentte dünden beri devam eden hava destekli başka bir operasyonda da 16 Haziran'da görev yaptığı Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı kaçırıp şehit eden 6 terörist ölü ele geçirilmişti.

Tunceli'de teröristlere yönelik her iki alanda yürütülen operasyonlar devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 2  Jöh  Timi  Kabus  Gibi  Çöktü  Pkknın  Bölge  Sorumlusu  Agir  De  
Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER