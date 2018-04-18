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2 saat bedava dediler, binlerce turist akın etti

2 SAAT BEDAVA DEDİLER, BİNLERCE TURİST AKIN ETTİ

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'ye girişler Turizm Haftası kapsamında 2 saat ücretsiz yapıldı. Binlerce yerli turist, bedava giriş için Pamukkale gişelerine akın etti.

Tarih : 18 Nisan 2018, 13:00
Puan Ver : 2 Saat Bedava Dediler, Binlerce Turist Akın Etti(6/10)2

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'ye girişler Turizm Haftası kapsamında 2 saat ücretsiz yapılınca 7 bin kişi travertenlerde yoğunluk oluşturdu.

Kentte 42. Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Pamukkale Ören yerine girişler 16.00-18.00 saatlerinde ücretsiz yapıldı.

7'DEN 70'E YERLİ TURİSTLERİN AKININA UĞRADI

Vatandaşlarda bu kampanyaya yoğun ilgi göstererek girişlerde uzun yaya ve araba kuyrukları oluşturdu. Termal suların oluşturduğu görsel güzellikleri "bedava" görmek isteyen 7'den 70'e yerli turistler bölgede yoğunluğa neden oldu.

ANTİK TİYATRO VE ANIT MEZARLARA BÜYÜK İLGİ

Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistler, travertenler üzerinde yürüdü, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi, bazıları ise antik havuzda termal suların tadını çıkardı.

Hierapolis Antik Kenti'ni de gezme fırsatı bulan ziyaretçiler özellikle antik tiyatro ve anıt mezarlara ilgi gösterdi.

ZİYARETÇİ SAYISI ARTMAYA BAŞLADI

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen düzenlenen etkinlikte son yıllarda Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin sayısında artış olduğunu ve son dönemde de yerli ziyaretçilerin yoğunluk oluşturmaya başladığını söyledi.

"TRAVERTENLERDE YÜRÜYECEK YER KALMADI"

Pamukkale'ye girişlerin 2 saat süresince ücretsiz olmasını fırsat bilen ziyaretçilerin ören yerine akın ettiğini belirten Şen, "Bu yıl Pamukkale'ye yoğun talep var. Artık ziyaretçiler tatil rotalarını Pamukkale'ye çevirdi. Girişlerin ücretsiz olduğunun haberini alan vatandaşlarımız travertenlerde yürüyecek yer bırakmadı. Adeta insan seli oldu. Gişelerden aldığımız bilgiye göre 2 saat içerisinde 7 bin ziyaretçi giriş yapmış. Bu ilginin diğer günlerde devam etmesi için gerekli çalışmaları yapacağız." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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