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2 saat kabusu yaşadı! Kadını banyoya kilitleyip tecavüz etmeye çalıştı

2 SAAT KABUSU YAŞADI! KADINI BANYOYA KİLİTLEYİP TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI

Antalya'da 6 yıllık arkadaşı, genç kadını banyoya kilitleyip 2 saat boyunca tecavüz etmeye çalıştı. Genç kadını 3 yerinden bıçaklayan adam, suçlamaları kabul etmedi.

Tarih : 18 Nisan 2018, 16:00
Puan Ver : 2 Saat Kabusu Yaşadı! Kadını Banyoya Kilitleyip Tecavüz Etmeye Çalıştı(7/10)3

Antalya'da 13 yıl önce kocasından boşanan kadın, 6 yıldır tanıdığı arkadaşıyla evde buluştu. Adamın alkollü olduğunu fark eden kadın onu evden kovdu. Öfkelenen adam, kadını banyoya kilitleyip bıçakladı tecavüz etmeye çalıştı. 2 saat banyoda kilitli kalan genç kadın, kaçarak kurtuldu.

KADIN, ARKADAŞININ ALKOLLÜ OLDUĞUNU GÖRÜNCE EVDEN KOVDU

13 yıl önce eşinden boşanan bir çocuk annesi güzellik uzmanı E.U., 6 yıldır tanıdığı Ç.Ç. ile evinde buluştu. Genç kadın, adamın eve alkollü halde geldiğini fark edince evden çıkardı.

ÖFKELENEN ADAM, KADINI SÜRÜKLEYİP BANYOYA KİLİTLEDİ

Buna öfkelenen Ç.Ç. iddiaya göre evin kapısını kırıp içeri girdi ve kadını darp etmeye başladı. Daha sonra saçından sürüklediği E.U.'yu bıçak zoruyla banyoya kapatıp dehşeti yaşattı.

"3 BIÇAK DARBESİ ALDIM O HALDE BANA SAHİP OLMAYA ÇALIŞIYORDU"

Korku dolu anları anlatan kadın, "Elindeki bıçağı rastgele sağa sola sallıyordu. Avazım çıktığı kadar bağırmaya, çığlıklar atmaya başladım ama kimse duymadı. 3 bıçak darbesi karnıma aldım. O halde saldırmaya, bana sahip olmaya çalışıyordu.

"2 SAAT BOĞUŞTUK SONRA KAÇTIM"

Vücudumda diş izleri var. Aldığım her bıçak darbesini, yumruk darbesini hissediyordum. Ama o an, acı duygum kalmamıştı. Bedenime zorla sahip olmak istiyordu. Banyoda iki saat boyunca boğuştuk. Sonra bir yumrukla elindeki bıçağı düşürdüm. O sırada kaçıp kanlar içerisinde 5 kat aşağı indim. Karşı binaya sığındım. Polis çağırdık. Gerisini pek hatırlamıyorum.

"TEK TESELLİM KIZIMIN EVDE OLMAMASI"

Duruşmada olayla ilgisi bulunmadığını söylüyor ama evimin 10 farklı noktasında parmak izi var. Bıçakta parmak izi var. Vücudumda diş izleri var. Tek tesellim o gün, 15 yaşındaki kızımın evde olmamasıydı" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hakim karşısına çıkarılan şüpheli Ç.Ç., duruşmada, iddiaları kabul etmedi ve söz konusu saldırıyı yapmadığını savundu. Ç.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilirken, ikinci duruşmanın 14 Mayıs'ta yapılmasına karar verildi.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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