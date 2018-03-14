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2 yaşındaki kıza göz kırptı! Babası taciz etti diye tekme tokat dövdü

2 YAŞINDAKİ KIZA GÖZ KIRPTI! BABASI TACİZ ETTİ DİYE TEKME TOKAT DÖVDÜ

Manisa Turgutlu'da 2 yaşındaki kız çocuğuna göz kırpan adamı fark eden baba alışveriş merkezinden dışarı çıkarıp çevredekilerle beraber tekme tokat dövdü.

Tarih : 14 Mart 2018, 20:10
Puan Ver : 2 Yaşındaki Kıza Göz Kırptı! Babası Taciz Etti Diye Tekme Tokat Dövdü(8/10)4

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, A.Ö. (45), babasının yanındaki 2 yaşındaki kız çocuğuna göz kırptı. Durumu fark eden baba, dışarı çıkardığı A.Ö.'yü çevredekilerle beraber dövdü. A.Ö., polis tarafından gözaltına alındı.

2 YAŞINDAKİ KIZA GÖZ KIRPTI, BABA TEKME TOKAT DÖVDÜ

Ergenekon Mahallesi Kavşağı'nda bulunan bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, A.Ö., alışveriş yapan ailenin 2 yaşındaki kızına, göz kırptı. Kızına göz kırpan A.Ö.'yü fark eden baba, "Niye göz atıyorsun?" diyerek şüpheliyi alışveriş merkezinin dışına çıkardı. Baba ve olayı öğrenen çevredekiler, A.Ö.'yü tekme tokat dövdü. Kanlar içinde kalan A.Ö., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Tedavisi yapılan A.Ö.'nün, emniyetteki sorgusu tamamlanınca adliyeye sevk edileceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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