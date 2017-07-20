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2 yıl ortadan kayboldu, şimdi şirketleri peşinden koşturuyor

2 YIL ORTADAN KAYBOLDU, ŞİMDİ ŞİRKETLERİ PEŞİNDEN KOŞTURUYOR

Siyahi olduğu için çok defa ayrımcılığa maruz kalan Avustarlyalı model Nyadak Thot, nam-ı diğer Ducki, iki yılın ardından ortaya çıkınca, şimdi tüm şirketler peşinden koşmaya başladı.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 00:00
Puan Ver : 2 Yıl Ortadan Kayboldu, Şimdi Şirketleri Peşinden Koşturuyor(7/10)3

Bir zamanlar siyahi olduğu için linç girişimine bile uğrayan ünlü model Nyadak Thot, nam-ı diğer Duckie, şimdilerde büyük firmaları peşinden koşturuyor.

GÜZELLİĞİYLE YARIŞMADA DİKKAT ÇEKTİ

Avustralya'da yaşayan Duckie, 2013 yılında katıldığı Australia's Next Top Model yarışmasının favori adaylarından biriydi. O sıralarda 17 yaşında olan güzel model, yarışmada güzelliği ile tüm ilgiyi üstüne topladı. 'Karnabahar kafa' gibi acımasız yorumlara maruz kalan Duckie, gelen tepkilerin ardında 2 yıl boyunca ortadan kayboldu.

"PES ETMEDİ"

Doğal ten rengi ve saçları ile ilgili sosyal medya üzerinden ayrımcılığa uğrayan güzel model, pes etmedi. Bu acı deneyimlerin ardından genç manken muhteşem bir dönüş yaptı ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Avustralya'dan New York'a taşınan ve ünlü markaların aranan yüzü olan Duckie , kendini burada daha mutlu hissettiğini söylüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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