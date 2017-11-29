20 YIL HAPİS CEZASINI DUYUNCA ZEHİR İÇEN İŞKENCECİ GENERAL ÖLDÜ!
Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki (ICTY), "Prlic ve diğerleri" davasının temyiz duruşmasında, eski Hırvat general Slobodan Praljak'a 20 yıl hapis cezası kararı verildiğinin açıklanmasının ardından Praljak zehir içti. Eski general Praljak'ın yaşamını yitirdiği açıklandı.
ZEHİR İÇİNCE DURUŞMAYA ARA VERİLDİ
Eski Hırvat general Praljak'ın zehir içmesi üzerine mahkeme duruşmaya ara vermişti.
2013 yılında açıklanan ilk kararda, Bosna'daki savaşta işledikleri suçlar nedeniyle toplam 111 yıl hapse mahkum edilen Hırvat askeri ve siyasi yetkililerin temyiz duruşması bugün yapıldı.
20 YIL HAPİS CEZASINI DUYUNCA ZEHİR İÇMİŞTİ
ICTY Temyiz Konseyi, Bosna Hersek'teki sözde Hersek-Bosna Hırvat Cumhuriyeti (HR-HB) Başbakanı ve Hırvat Savunma Konseyi (HVO) Başkanı Jadranko Prlic'e 25 yıl hapis cezası verirken, HR-HB Savunma Bakanı Bruno Stojic'e ise 20 yıl hapis cezası verdi. HVO ana üs komutanı Hırvat general Slobodan Praljak'a da daha önce verilen 20 yıl hapis cezası onaylandı.
Ancak kararın açıklanmasının ardından, yüksek sesle cezayı kabul etmediğini söyleyen Praljak zehir olduğu belirtilen bir sıvı içti.
Temyiz Konseyi, Praljak'ın zehir içtiğinin iddia edilmesinin ardından duruşmayı sonlandırmıştı.
Kaynak: haberinburada
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