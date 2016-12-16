2016 TRENDLERİ GOOGLE TARAFINDAN BELİRLENDİ
Google, Türkiye'de ve dünyada en çok aradığımız kelimelerin ve en son trendlerin yer aldığı 2016 Trendleri listesini açıkladı.
Google, Türkiye'de ve dünyada en çok aradığımız kelimelerin ve en son trendlerin yer aldığı 2016 Trendleri listesini açıkladı.
Yılın Arama 2016 Trendleri Türkiye'de farklı kategorilerden oluşan trend listelerinde kişilerde Aleyna Tilki, dizilerde Kiralık Aşk, yemek tariflerinde “Trileçe” yükselen aramalarda ilk sıralarda yer aldı. Türkiye'de en 2016'da arama trendinde yükselme gösterenler ise sırasıyla “EBA – Eğitim Bilişim Ağı”, “Pokemon GO” ve “Darbe” oldu.
Google'da 2016 yılında Türkiye'de “Nedir?” sorusuyla aranan ilk üç ifade “Artık Yıl”, ”Güneş Tutulması” ve “Dünya Kadınlar Günü” olurken,
“Nasıl Yapılır?” sorusu ise en çok “Slime”, “KPSS Başvurusu” ve “Tanka Nasıl Çıkılır?” konularında soruldu.
Türkiye'de Yükselen Aramalar – İsimler
1 – Aleyna Tilki
2 – Oya Aydoğan
3 – Mustafa Koç
4 – Tarık Akan
5 – Emre Mor
6 – Muhammed Ali
7 – Koray Avcı
8 – Neslihan Atagül
9 – Barış Arduç
10- Kemal Doğulu
Türkiye'de Yükselen Genel Aramalar
1 – EBA – Eğitim Bilişim Ağı
2 – Pokemon GO
3 – Darbe
4 – Altın Fiyatları
5 – Olimpiyatlar
6 – Avrupa Şampiyonası
7 – Kısmetse Olur
8 – Takdir/Teşekkür Hesaplama
9 – Dolar Kuru
10- KPSS Başvurusu
Türkiye'de Yükselen Arama – Diziler
1 – Kiralık Aşk
2 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
3 – Aşk Laftan Anlamaz
4 – No: 309
5 – Kara Sevda
6 – Tatlı İntikam
7 – İçerde
8 – Hayat Şarkısı
9 – Cesur ve Güzel
10- Kırgın Çiçekler
Türkiye'de Yükselen Arama- Yemek Tarifleri
1 – Trileçe
2 – Mücver
3 – İstiridye Mantarı
4 – Magnolia
5 – Lazanya
6 – Milkshake
7 – Chia Tohumu Tatlı
8 – Farklı Kahvaltı
9 – Mozaik Pasta
10- Biber Dolması
Nedir?
Artık Yıl
Güneş Tutulması
Dünya Kadınlar Günü
OHAL
Saat Farkı
Nasıl Yapılır?
Slime
KPSS Başvurusu
Tanka Nasıl Çıkılır?
Orkide Bakımı
Cirit Nasıl Oynanır?
Migren Tedavisi
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar