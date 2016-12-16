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2016 trendleri google tarafından belirlendi

2016 TRENDLERİ GOOGLE TARAFINDAN BELİRLENDİ

Google, Türkiye'de ve dünyada en çok aradığımız kelimelerin ve en son trendlerin yer aldığı 2016 Trendleri listesini açıkladı.

Tarih : 16 Aralık 2016, 09:50
Puan Ver : 2016 Trendleri Google Tarafından Belirlendi(9/10)6


Google, Türkiye'de ve dünyada en çok aradığımız kelimelerin ve en son trendlerin yer aldığı 2016 Trendleri listesini açıkladı.



 



Yılın Arama 2016 Trendleri Türkiye'de farklı kategorilerden oluşan trend listelerinde kişilerde Aleyna Tilki, dizilerde Kiralık Aşk, yemek tariflerinde “Trileçe” yükselen aramalarda ilk sıralarda yer aldı. Türkiye'de en 2016'da arama trendinde yükselme gösterenler ise sırasıyla “EBA – Eğitim Bilişim Ağı”“Pokemon GO” ve “Darbe” oldu.



 





  • Google'da 2016 yılında Türkiye'de “Nedir?” sorusuyla aranan ilk üç ifade “Artık Yıl””Güneş Tutulması” ve “Dünya Kadınlar Günü” olurken,





  • Nasıl Yapılır?” sorusu ise en çok “Slime”“KPSS Başvurusu” ve “Tanka Nasıl Çıkılır?” konularında soruldu.





Türkiye'de Yükselen Aramalar – İsimler



1 – Aleyna Tilki



2 – Oya Aydoğan



3 –  Mustafa Koç



4 – Tarık Akan



5 – Emre Mor



6 – Muhammed Ali



7 – Koray Avcı



8 – Neslihan Atagül



9 – Barış Arduç



10- Kemal Doğulu



Türkiye'de Yükselen Genel Aramalar



1 – EBA – Eğitim Bilişim Ağı



2 – Pokemon GO



3 – Darbe



4 – Altın Fiyatları



5 – Olimpiyatlar



6 – Avrupa Şampiyonası



7 – Kısmetse Olur



8 – Takdir/Teşekkür Hesaplama



9 – Dolar Kuru



10- KPSS Başvurusu



Türkiye'de Yükselen Arama – Diziler



1 – Kiralık Aşk



2 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz



3 – Aşk Laftan Anlamaz



4 – No: 309



5 – Kara Sevda



6 – Tatlı İntikam



7 – İçerde



8 – Hayat Şarkısı



9 – Cesur ve Güzel



10- Kırgın Çiçekler



Türkiye'de Yükselen Arama- Yemek Tarifleri



1 – Trileçe



2 – Mücver



3 – İstiridye Mantarı



4 – Magnolia



5 – Lazanya



6 – Milkshake



7 – Chia Tohumu Tatlı



8 – Farklı Kahvaltı



9 – Mozaik Pasta



10- Biber Dolması



Nedir?





  • Artık Yıl





  • Güneş Tutulması





  • Dünya Kadınlar Günü





  • OHAL





  • Saat Farkı





Nasıl Yapılır?





  • Slime





  • KPSS Başvurusu





  • Tanka Nasıl Çıkılır?





  • Orkide Bakımı





  • Cirit Nasıl Oynanır?





  • Migren Tedavisi










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