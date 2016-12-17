2016 YILINDA GOOGLE'DA EN ÇOK ARANANLAR
2016 yılının sonuna yaklaşır iken bir liste daha biz internet kullanıcılarına sunuluyor. Bu kez Google tarafından açıklanan en çok arananlar listesi 2016 yılının en çok arananlarını gözler önüne seriyor. Peki hangi kategoride hangi şeyler aratılmış?
2016 yılının sonuna yaklaşır iken bir liste daha biz internet kullanıcılarına sunuluyor. Bu kez Google tarafından açıklanan en çok arananlar listesi 2016 yılının en çok arananlarını gözler önüne seriyor. Peki hangi kategoride hangi şeyler aratılmış?
Daha önce sitemizde Türkiye'de en çok aranan kelimeleri listelemiştik. Aynı kategoriler altında Dünya çapındaki aramaları inceleyeceğimiz bu liste bir hayli uzun.
Genel olarak yapılan aramalara baktığımızda 2016 yılına damgasını vuran Niantic ekibinin geliştirdiği Pokemon Go bizleri karşılıyor. En çok aranan kişiye baktığımızda ise yeni Amerika başkanı
ve bir dönem birçok polemik konusu olan Donald Trump başı çekiyor. Detaylı listeyi aşağıdan inceleyebilirsiniz.
Google Genel Aramalar
Pokémon GO
iPhone 7
Donald Trump
Prince
Powerball
David Bowie
Deadpool
Olympics
Slither.io
Suicide Squad
Haber Aramaları
US Election
Olympics
Brexit
Orlando Shooting
Zika Virus
Panama Papers
Nice
Brussels
Dallas Shooting
?? ?? (Kumamoto Depremi)
İnsan Aramaları
Donald Trump
Hillary Clinton
Michael Phelps
Melania Trump
Simone Biles
Bernie Sanders
Steven Avery
Céline Dion
Ryan Lochte
Tom Hiddleston
Teknoloji Aramaları
iPhone 7
Freedom 251
iPhone SE
iPhone 6S
Google Pixel
Samsung Galaxy S7
iPhone 7 Plus
Note 7
Nintendo Switch
Samsung J7
Spor Etkinlikleri Aramaları
Rio Olympics
World Series
Tour de France
Wimbledon
Australian Open
EK 2016
T20 World Cup
Copa América
Royal Rumble
Ryder Cup
Geride Bıraktığımız İnsanlar
Prince
David Bowie
Christina Grimmie
Alan Rickman
Muhammad Ali
Leonard Cohen
Juan Gabriel
Kimbo Slice
Gene Wilder
José Fernández
Film Aramaları
Deadpool
Suicide Squad
The Revenant
Captain America Civil War
Batman v Superman
Doctor Strange
Finding Dory
Zootopia
The Conjuring 2
Hacksaw Ridge
Müzisyen Aramaları
Céline Dion
Kesha
Michael Bublé
Creed
‘??—? ???? (Dean Fujioka)
Kehlani
Teyana Taylor
Grace Vanderwaal
Ozuna
Lukas Graham
TV Dizileri
Stranger Things
Westworld
Luke Cage
Game of Thrones
Black Mirror
Fuller House
The Crown
The Night Of
?? ? ?? (Descendants of the Sun)
Soy Luna
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