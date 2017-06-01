Katar'da Suudi Arabistan Vatandaşının Cenazesi Ortada Kaldı!
Melania Trump Oğluyla Birlikte Taşındı
İlk Üç Ayın Büyüme Oranları Açıklandı
Opel`in Zirvesinde İstifa İddiası!
Benzine 7 Veya 8 Kuruş İndirim Yapılacak
Simit Sarayı İle İlgili Flaş Gelişme
Mobius Da Mavi Jeans Hissesi Aldı
İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!

2016 yılında otomotiv sektöründe en çok tercih edilen renk

2016 YILINDA OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN RENK

Kimya şirketi BASF, Avrupa'da otomotiv sektöründe 2016 yılında en çok tercih edilen rengin beyaz olduğunu açıkladı.

Tarih : 01 Haziran 2017, 13:27
Puan Ver : 2016 Yılında Otomotiv Sektöründe En Çok Tercih Edilen Renk(5/10)4


BASF, Avrupa otomotiv sektöründe 2016 yılının renk trendlerini analiz ederek bir rapor açıkladı. Rapor, Avrupa yollardaki otomobillerin renklerine yönelik ayrıntılı bilgiler sunarken, son kullanıcıların özel efektler ve çeşitli renklerle ifade edilen kişisel beklentilere yönelik artan ilgisini da vurguluyor.



EN GÖZDE RENKLER



Rapora göre beyaz yüzde 29 pay ile hala Avrupa'daki en popüler otomobil rengi olurken, bunu yüzde 19 ile siyah ve yüzde 18 ile gri takip ediyor. 2016 yılında otomotiv renklerinin neredeyse yüzde 80'i akromatik renk paleti içerisinde yer aldı.



Kromatik renkler arasında mavi, yüzde 10 ile en popüler renk olmaya devam ederken, bu renkleri kırmızı ve kahverengi takip ediyor. Araç segmentleri karşılaştırıldığında ise küçük araçlar genellikle beyaz veya kromatik renklerde son kata sahipken, SUV'larda ise hâkim rengin gri olduğu gözlemlendi.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: 2016  Yılında  Otomotiv  Sektöründe  En  Çok  Tercih  Edilen  Renk    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER