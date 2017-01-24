

Türkiye'de konut satışları 2016 yılında bir önceki yıla göre %4 artış göstererek 1,3 milyon adete ulaştı.







Konut satışları 2016 yılında bir önceki yıla göre %4 artış gösterdi. Konut satışlarında 2016 yılında, İstanbul 232 428 konut satışı ve %17,3 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 144 570 konut satışı ve %10,8 pay ile Ankara, 81 316 konut satışı ve %6,1 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 130 konut ile Hakkari'de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 449 508 tanesi ipotekli, 891_945 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.







Türkiye'de 2016 Aralık ayında 142 713 konut satıldı



Türkiye genelinde konut satışları 2016 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 oranında artarak 142 713 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 25 147 konut satışı ve %17,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 15 618 konut satışı ve %10,9 pay ile Ankara, 8 975 konut satışı ve %6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 20 konut ile Hakkari, 51 konut ile Şırnak ve 57 konut ile Bayburt oldu.







İpotekli konut satışları 2016 Aralık ayında 49 076 olarak gerçekleşti



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %21,8 oranında artış göstererek 49 076 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %34,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 9 091 konut satışı ve %18,5 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %43,5 ile Erzincan oldu.







Diğer satış türleri sonucunda 93 637 konut el değiştirdi



Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %8,5 oranında azalarak 93 637 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 16 056 konut satışı ve %17,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %63,8 oldu. Ankara 9 596 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 606 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 19 konut ile Hakkari oldu.







Konut satışlarında 71 792 konut ilk defa satıldı



Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %3 azalarak 71 792 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %50,3 oldu. İlk satışlarda İstanbul 12 476 konut satışı ve %17,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 6 737 konut satışı ile Ankara ve 3 938 konut satışı ile İzmir izledi.







İkinci el konut satışlarında 70 921 konut el değiştirdi



Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 artış göstererek 70 921 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 12 671 konut satışı ve %17,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %50,4 oldu. Ankara 8 881 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 037 konut satışı ile İzmir izledi.







Türkiye genelinde 2016 yılında yabancılara 18 189 konut satıldı



Yabancılara yapılan konut satışları 2016 yılında bir önceki yıla göre %20,3 azaldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2016 yılında ilk sırayı 5 811 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 4 352 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı 1 318 konut satışı ile Bursa ve 871 konut satışı ile Aydın izledi.







Yabancılara 2016 yılı Aralık ayında ise 1 640 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Aralık 2016'da ilk sırayı 585 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 315 konut satışı ile Antalya, 140 konut satışı ile Bursa, 74 konut satışı ile Aydın izledi.







Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı



Irak vatandaşları 2016 yılında Türkiye'den 3 036 konut satın aldı. Irak'ı 1 886 konut ile Suudi Arabistan, 1 744 konut ile Kuveyt, 1 224 konut ile Rusya Federasyonu ve 1 205 konut ile Afganistan izledi.







Aralık ayında ise Irak vatandaşları Türkiye'den 244 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 204 konut ile Suudi Arabistan, 153 konut ile Kuveyt ve 94 konut ile Afganistan izledi.







Türkiye'de 2016 yılında erkekler 801 048, kadınlar 391 334 konut sahibi oldu



Türkiye genelinde 2016 yılında, erkekler %59,7 pay ile 801 048, kadınlar %29,2 pay ile 391 334 konut sahibi olurken, %2,2 pay ile 29 088 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı. İstanbul 63_963 konut satışı ve %16,3 payla Türkiye'de kadınlar tarafından en fazla konut satın alınan il oldu. İstanbul'da 137 565 konut erkekler tarafından alınırken, kadınlar ve erkekler tarafından ortak alınan konut sayısı 7 186 oldu. Hakkari 22 konut ile kadınlara ve 107 konut ile erkeklere en az satışın gerçekleştiği il oldu.







kaynak:fortuneturkey