Fenerbahçe, Sosa İçin Milan İle Anlaştı
Polis, Pkk Yandaşlarına Göz Açtırmıyor
Merkez Bankası Hakkında Flaş İddia!
Karın Erimesiyle Barajlardaki Doluluk Oranında Büyük Artış!
Gece Uyanmanızın Nedeni Bunlar Olabilir
Cinsel İstismarla Suçlanan Kocasını Böyle Savundu!
Abd'den Diplomatlarımıza Ajanlık Teklifi Arttı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde İntihar
Şanlıurfa Siverek'te Kesilmiş 4 Eşek Kafası Bulundu
Demirtaş İçin 142, Yüksekdağ İçin 83 Yıl Hapis İstemi
İzmir'de Cinayet: 4 Ölü!
'o Tweeti Şoförüm Attı' Dedi, Serbest Bırakıldı
Denizli'de 31 Polis Fetö'den Gözaltında
Kıbrıs Müzakereleri Yarın İsviçre'de Devam Edecek
Akciğer Kanseri Nedir? Belirtileri Nelerdir?
Milyonlarca Emekli İçin Tarihi Karar!
Aziz Yıldırım'a Pfdk'dan 45 Gün Ceza!
Trump, Kızı Ivanka'yı Başkasıyla Karıştırdı!
Demet Akalın'dan İrem Derici'ye Gönderme!
Siyah Beyaz Ve Renkli Filmlerin Adresi

2017 aöf sonuçları ne zaman açıklanacak?

2017 AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 ve 15 Ocak 2017'de AÖF sınav ve soruları Açıköğretim'in E-Kampüs sitesinde yayınlanırken, sınava girenler sonuçlar ne zaman açıklanacak ?

Tarih : 17 Ocak 2017, 09:23
Puan Ver : 2017 Aöf Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?(10/10)9


AÖF sınav sonuçları Açıköğretim'in sitesinde ne zaman açıklanacak sorusunu soran öğrenciler, Açıköğretim'in E-Kampüs sitesinde soru ve cevapları görebilir.



Pazartesi günü fakülte alt sitelerinden olan E-Kampüs sitesinde soruları ve cevapları yayımladı. Sonuçlar ne zaman belli olacak? Sonuçlardan sonra prosedür nasıl gerçekleşecek?



 



SINAV SORULARININ YAYINLANACAĞI SİTEYİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ








Etiketler: 2017  Aöf  Sonuçları  Ne  Zaman  Açıklanacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER