14 ve 15 Ocak 2017'de AÖF sınav ve soruları Açıköğretim'in E-Kampüs sitesinde yayınlanırken, sınava girenler sonuçlar ne zaman açıklanacak ?



AÖF sınav sonuçları Açıköğretim'in sitesinde ne zaman açıklanacak sorusunu soran öğrenciler, Açıköğretim'in E-Kampüs sitesinde soru ve cevapları görebilir.







Pazartesi günü fakülte alt sitelerinden olan E-Kampüs sitesinde soruları ve cevapları yayımladı. Sonuçlar ne zaman belli olacak? Sonuçlardan sonra prosedür nasıl gerçekleşecek?







SINAV SORULARININ YAYINLANACAĞI SİTEYİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ