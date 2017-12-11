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2017 Nobel Ödülleri Sahiplerine Verildi
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2017 Nobel Ödülleri Sahiplerine Verildi

2017 NOBEL ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNE VERİLDİ

İsveç'in başkenti Stockholm'de, fizik, tıp, kimya, edebiyat ve ekonomi dallarındaki 2017 Nobel Ödülleri sahiplerine verildi.

Tarih : 11 Aralık 2017, 00:40
Puan Ver : 2017 Nobel Ödülleri Sahiplerine Verildi(7/10)3

İsveç'in başkenti Stockholm'de, fizik, tıp, kimya, edebiyat ve ekonomi dallarındaki 2017 Nobel ödülleri sahiplerine verildi.

Nobel Ödül törenine Başbakan Stefan Löfven, Kültür Bakanı Alice Bah Kuhne, Muhafazarkar Parti Başkanı Ulf Kristersson, Merkez Parti Başkanı Annie Lööf, Meclis Başkanı Urban Ahlin ve çeşitli ülkelerin diplomatları katıldı.

KRALİYET FLARMONİ ORKESTRASI KONSER VERDİ

Bin 570 davetlinin katıldığı, 25 bin beyaz çiçekle süslenen Huset Salonu'nda düzenlenen törende İsveç Kraliyet Filormoni orkestrası konser verdi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNE TAKDİM EDİLDİ

İsveç Kralı 16. Carl Gustav takdim edilen ödülde 2017 Fizik Ödülü'nü Rainer Weise ile Barry C Barish, 2017 Kimya Ödülü'nü Jaques Dubochet, Joachim Frank ve Richard Henderson, 2017 Edebiyat Ödülü'nü Kazuo İshiguro, 2017 Ekonomi Ödülü'nü ise Richard H. Thaler aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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