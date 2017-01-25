

Bu yılki adaylıklar, sorunun büyük oranda çözüldüğünü gösteriyor.



Yeni üyelerin oy kullandığı bu ilk seçimde Afrikalı- Amerikalıları konu olan “Moonlight”, “Fences” ve “Hidden Figures” gibi filmler sadece oyunculuk kategorilerinde değil diğer dallarda da ağırlıklarını hissettirdiler.