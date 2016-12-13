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2017 yılı trafik cezaları ne kadar olacak?

2017 YILI TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Trafik cezaları 2017 yılında, Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 3,83 zamlı olacak

Tarih : 13 Aralık 2016, 13:54
Puan Ver : 2017 Yılı Trafik Cezaları Ne Kadar Olacak?(8/10)10


En düşük ceza 75 lira ile "taşıma sınırı üstünde yolcu alan" sürücülere, en yüksek ceza 14 bin 908 lira ile "geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usül ve esaslara aykırı hareket edenlere" kesilecek. Alkollü araç kullanmanın cezası 876 liraya yükselirken, ehliyetsiz araç kullanana bin 763 lira, seyir halinde cep telefonu kullanana 95 lira para cezası verilecek.



Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 11 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Maliye Bakanlığınca yeniden yeniden değerleme oranının yüzde 3,83 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da yeniden hesaplandı. 2017 yılında en düşük ceza, "taşıma sınırı üstünde yolcu alan" sürücülere verilen 75 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza 14 bin 908 lira ile "geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenler"e uygulanacak.



Yetkisi olmadığı halde tescil plakası basanlar 10 bin 383 lira ile cezalandırılacak. "Karayoluna, trafiği tehlikeye sokacak ve trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek şekilde bir şey atan, döken, bırakan, karayolunun yapısına, güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar verenlere, bunların yerlerini değiştirenlere veya ortadan kaldıranlara" 427 lira para cezası kesilecek.



 



kaynak:habertürk








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