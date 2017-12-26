2017 YILININ GOL KRALI TOTTENHAMLI HARRY KANE OLDU
Tottenham'ın yıldızı Harry Kane, Southampton karşısında 3 gol atarak 2017 yılındaki toplam gol sayısını 56'ya çıkardı ve bu yıl en çok gol atan oyuncu unvanını Messi'den devraldı.
İngiltere Premier Lig'de bugün saat 15.30'da başlayan Tottenham-Southampton maçında Harry Kane kariyeri adına önemli bir istatistik yakaladı.
MESSI'Yİ GERİDE BIRAKTI
Ev sahibi ekibin golcüsü 2017 yılı itibariyle kaydettiği 53 golünü üç gol daha atarak 56'ya çıkardı ve Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi (54 gol) geçerek Avrupa'da 2017'nin en golcü oyuncusu oldu.
PREMIER LİGE DAMGA VURDU
İngiliz golcü, Tottenham'ın kendi sahasında Southampton'ı 5-2'lik skorla devirdiği karşılaşmada yine 3 gole imza attı. 22, 39 ve 67. dakikalarda ağları havalandırıp bu sezon 8. hat-trick'ini yapan Kane, Premier Lig'de 1 yılda 39 gol atarak efsane golcü Alan Shearer'ın (36) rekorunu tarihe gömdü.
Kaynak: haberinburada
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