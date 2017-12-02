Süper Lig'de 14. hafta maçında Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta 3 puan mücadelesi verecek. Beşiktaş derbiyi kazanarak aradaki 6 puanlık farkı azaltmak istiyor. Bu sezon hiç büyük maç kazanamayan Igor Tudorlu Galatasaray ise Beşiktaş'ı devirerek puan farkını açmak istiyor.

BEŞİKTAŞ 4. SIRADA

Bu sezon istikrarsız bir görüntü sergileyen Beşiktaş, ligin son 2 haftasında 4 puan yitirdi. Siyah-beyazlı ekip, bu iki karşılaşmada gol de atamazken, 13 haftada 6 galibiyet alabildi. Bu süreçte 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan son iki yılın şampiyonu Beşiktaş, elde ettiği 23 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde, averajla dördüncü sırada bulunuyor.

GALATASARAY'DA HEDEF BÜYÜK MAÇ KAZANMAK

Süper Lig'in geride kalan bölümünde topladığı 29 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, siyah-beyazlı ekip karşısından galibiyetle ayrılarak hem rakibiyle arasındaki puan farkını arttırmayı hem de zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor. Son dönemde derbi kazanamayan Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup ederek bu kötü serisine son vermeye çalışacak.

HAKEM FIRAT AYDINUS

Bugün oynanacak derbi saat 19.30'da başlayacak ve beIN Sports'tan canlı olarak ekranlara gelecek. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER...

Beşiktaş:

Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Babel, Cenk Tosun.

Galatasaray:

Fernando Muslera, Mariano, Maicon Roque, Serdar Aziz, Martin Linnes, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Gomis.

Kaynak: haberinburada