TBMM Genel Kurulu'nda yaklaşık iki hafta sürecek 2018 Mali Yılı Bütçe maratonu başladı. Saat 13.00'da açılan Genel Kurulda, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın, 2018 Bütçesi sunum konuşmasını yaptı. Ağbal, görüşmelerde yaptığı bütçe sunuşunda "Türkiye ilk 3 çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü; son çeyreğe ilişkin öncü göstergeler kuvvetli, 2017'de büyümenin yüzde 6 üzerinde olacağı görülüyor" dedi.

6 YILIN EN YÜKSEK BÜYÜMESİ

Türkiye ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yıl aynı dönemde yaşanan darbe girişiminin oluşturduğu baz etkisi ve başta Kredi Garanti Fonu (KGF) olmak üzere hükümetin uyguladığı teşviklerin etkisiyle beklentilerin üzerinde yüzde 11.1 büyüyerek, son altı yılın en yüksek çeyreklik büyümesini gerçekleştirdi.

Ekonomide üçüncü çeyrekte görülen güçlü ivme ve son çeyrekteki gelişmelerle birlikte daha düşük bir bütçe açığının gerçekleşeceğine inandıklarını da belirten Ağbal, "Yıl sonunda bütçe açığı güncel OVP hedeflerinden de daha iyi olacak; kamu maliyesi her yönüyle ekonomiye destek olacak" diye konuştu.

Güncel OVP'ye göre bütçenin 2017 yılında 61.7 milyar TL açık vermesi bekleniyor.

"BÜTÇE, BÜYÜME VE İSTİHDAM ODAKLI OLACAK"

TBMM'de 2018 bütçesi sunuş konuşmasını yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal 2018 bütçesinin ekonomik büyümeyi ve istihdamı öngören bir bütçe olacağını vurguladı.

"100 LİRANIN 12 LİRASI FAİZE GİTTİ"

Bakan Ağbal, 2002 yılında toplanan her 100 liralık verginin 86 lirasının faize gittiğini şimdi ise bu rakamın 12 liraya kadar düştüğünü dile getirdi.

EN FAZLA KAYNAK EĞİTİME

2018 bütçesinde en fazla kaynağın eğitime ayrıldığına da vurgu yapan Bakan Ağbal, Eğitime ayrılan bütçenin 134 milyar lira olduğunu, sağlık ve eğitime bütçeden ayrılan kısmın ise yüzde 40'ı bulduğunu ifade etti.

Kaynak: haberinburada