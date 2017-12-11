2018 BÜTÇESİNDE EN FAZLA KAYNAK EĞİTİME AYRILDI
TBMM'de 2018 bütçesi sunuş konuşmasını yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 bütçesinde en fazla kaynağın eğitime ayrıldığını açıkladı.
TBMM Genel Kurulu'nda yaklaşık iki hafta sürecek 2018 Mali Yılı Bütçe maratonu başladı. Saat 13.00'da açılan Genel Kurulda, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın, 2018 Bütçesi sunum konuşmasını yaptı. Ağbal, görüşmelerde yaptığı bütçe sunuşunda "Türkiye ilk 3 çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü; son çeyreğe ilişkin öncü göstergeler kuvvetli, 2017'de büyümenin yüzde 6 üzerinde olacağı görülüyor" dedi.
6 YILIN EN YÜKSEK BÜYÜMESİ
Türkiye ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yıl aynı dönemde yaşanan darbe girişiminin oluşturduğu baz etkisi ve başta Kredi Garanti Fonu (KGF) olmak üzere hükümetin uyguladığı teşviklerin etkisiyle beklentilerin üzerinde yüzde 11.1 büyüyerek, son altı yılın en yüksek çeyreklik büyümesini gerçekleştirdi.
Ekonomide üçüncü çeyrekte görülen güçlü ivme ve son çeyrekteki gelişmelerle birlikte daha düşük bir bütçe açığının gerçekleşeceğine inandıklarını da belirten Ağbal, "Yıl sonunda bütçe açığı güncel OVP hedeflerinden de daha iyi olacak; kamu maliyesi her yönüyle ekonomiye destek olacak" diye konuştu.
Güncel OVP'ye göre bütçenin 2017 yılında 61.7 milyar TL açık vermesi bekleniyor.
"BÜTÇE, BÜYÜME VE İSTİHDAM ODAKLI OLACAK"
TBMM'de 2018 bütçesi sunuş konuşmasını yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal 2018 bütçesinin ekonomik büyümeyi ve istihdamı öngören bir bütçe olacağını vurguladı.
"100 LİRANIN 12 LİRASI FAİZE GİTTİ"
Bakan Ağbal, 2002 yılında toplanan her 100 liralık verginin 86 lirasının faize gittiğini şimdi ise bu rakamın 12 liraya kadar düştüğünü dile getirdi.
EN FAZLA KAYNAK EĞİTİME
2018 bütçesinde en fazla kaynağın eğitime ayrıldığına da vurgu yapan Bakan Ağbal, Eğitime ayrılan bütçenin 134 milyar lira olduğunu, sağlık ve eğitime bütçeden ayrılan kısmın ise yüzde 40'ı bulduğunu ifade etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Adana'da Park Halindeki Otomobilin Tüm Lastikleri Çalındı
- İşe Giderken Kabusu Yaşadı! Özel Güvenlikçi Kadının Yüzüne, Bilinmeyen Sıvı Atıp Kaçtılar
- Bakırköy'de Yıkım Çalışmasında İşçi Hayatını Kaybetti! Belediye Başkanı, Tepkili Vatandaşı Tehdit Etti
- Bakan Kaya, Uçakta Fenalaşan Yolcuya Müdahale Etti
- Kars'ta Yaşatılmaya Çalışılan Cirit Geleneği Nefes Kesti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Şampiyonluk Yolunda En Büyük Rakibimiz Hakemler
- Bayern Münih Gaf Yaptı: Türkiye'nin Başkenti İstanbul'a Gidiyoruz
- Boks Maçında İngiliz Sporcunun Kulağı Koptu
- Şampiyonlar Liginde Beşiktaş'a Bayern Münih Gelince Fikret Orman'ın Morali Bozuldu
- Kim Gelsin? Diye Sordular, Taraftarın Yarısı Beşiktaş Dedi
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Kararıyla Kendinden Geçen Netanyahu: Bu Karar Barışı Getirecek
- Türkiye'ye Kaçan Eski Sgd Sözcüsü Açıkladı: Pkk'lı Teröristler, Menbic'de De Deaş'la Anlaşmış
- Avrupa Birliği'nden Netanyahu'ya: Trump'ın Kudüs Kararını Desteklemiyoruz
- Sırtına 2 Metrelik Mızrak Saplandı, Hastanedekiler Şaştı Kaldı
- Instagram'da 2017'nin Enleri Açıklandı, İstanbul Da Listede
Bu Haberle İlgili Yorumlar