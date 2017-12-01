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2018 DÜNYA KUPASINDA GRUPLAR BELLİ OLDU


2018 Dünya Kupasında Gruplar Belli Oldu
Tarih : 01 Aralık 2017, 20:10
Puan Ver : 2018 Dünya Kupasında Gruplar Belli Oldu(6/10)2

Eski yıldız futbolculardan İngiliz Gordon Banks, Fransız Laurent Blanc, Brezilyalı Cafu, İtalyan Fabio Cannavaro, Uruguaylı Diego Forlan, Arjantinli Diego Maradona, İspanyol Carles Puyol ve Rus Nikita Simonya'nın da katıldığı kura çekimi gerçekleştirildi.

Rusya'nın ev sahipliği kontenjanı nedeniyle doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası'nda yer alan 32 takım, 8 gruba ayrıldı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

İŞTE 2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI:

GRUP A: Rusya, Suudi Arabistan, Mısır, Uruguay

GRUP B: Portekiz, İspanya, Fas, İran

GRUP C: Fransa, Avustralya, Peru, Danimarka

GRUP D: Arjantin, İzlanda, Hırvatistan, Nijerya

GRUP E: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan

GRUP F: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore

GRUP G: Belçika, Panama,Tunus ,İngiltere

GRUP H: Polonya, Senegal, Kolombiya, Japonya

AÇILIŞ MAÇINI RUSYA-SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA OYNANACAK

Dünya Kupası, 14 Haziran - 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek. Açılış maçı 14 Haziran 2018'de ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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