Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

2018'de 5 Bin Engelli Ataması Yapılacak

2018'DE 5 BİN ENGELLİ ATAMASI YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, 2018 yılında 5 bin engelli ataması yapılacağını açıkladı.

Tarih : 17 Aralık 2017, 13:50
Puan Ver : 2018'de 5 Bin Engelli Ataması Yapılacak(8/10)4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2018 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada 2018 yılında 5 bin engelli ataması yapılacağını açıkladı.

"İLK ATAMALAR 2018 MART'TA YAPILACAK"

2018 yılının ilk ve son çeyreğinde 5 bin engelli ataması gerçekleştireceklerini dile getiren Sarıeroğlu, ilk atamanın Mart ayında yapılacağını kaydetti.

"TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİNİN DETAYLARI BİR İKİ DÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşerona kadro düzenlemesine ilişkin çalışmanın detaylarını, kamuoyunun bir iki gün içerisinde öğreneceğini bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 2018  De  5  Bin  Engelli  Ataması  Yapılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER