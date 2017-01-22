Türkiye'de Şu Anda Her 3 Kişiden Birisi Fazla Kilolu
Ahmet Kural Ve Murat Cemcir'den Yeni Dizi Sinyali
21 Ocak Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları
Dünya Devinden Tedarikçisine Dava!
Bekçi, Kulübesinde Ölü Bulundu
Gambiya'nın Mağlup Devlet Başkanı Ülkeyi Terk Etti
Mardin'de Bir Terörist Öldürüldü!
Şüpheli Paketten Bakın Ne Çıktı ?
Melih Gökçek Açıkladı: Ulus Pavyonları Tarih Oluyor
Usta Oyuncu Ayberk Atilla Hayatını Kaybetti
Taksilerde En Kısa Mesafe 8 Lira 75 Kuruş Oldu
Beyaz Saray'dan Çıktı, Eve Trenle Döndü!
Mülteci Kampında Patlama !
Tendürek Dağı'na Operasyon Başlatıldı!
Karşınızda 2018 Ford Mustang
Imagine Cup İçin Başvurular Başladı
Gabe Newell Donald Trump Yarışı
Gmail Kullanıcıları Saldırı Altında!
Binlerce Kişi Galaxy Note 7 Kullanmaya Devam Ediyor
Norveç, Ulusal Analog Radyo Yayınlarını Sonlandırdı

21 ocak sayısal loto çekiliş sonuçları

21 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

21 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Sayısal Loto 21Ocak çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merak ediliyor.

Tarih : 22 Ocak 2017, 10:16
Puan Ver : 21 Ocak Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları(8/10)6


21 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı.



Haftalardır üst üste devreden büyük ikramiye sonrası 21 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiyenin ne kadar vereceği merak ediliyor.



Milli Piyango Sayısal Loto sonuçlarını haberimizdeki listeden sorgulayabilir ne kadar ikramiye kazandığını öğrenebilirsiniz. 21 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu. İşte, merakla beklenen Sayısal Loto sonuçları

 



Sayısal Loto bu hafta çekiliş sonuçları açıklandı. Bu hafta yapılan Sayısal Loto çekilişine göre, 1054. hafta Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Kazandıran numaralar; 22, 23, 31, 35, 43 ve 48 oldu.



Milli Piyango'nun açıkladığı bilgilere göre, bu haftaki çekilişte 6 bilen iki kişi oldu. Talihliler Bursa/Orhangazi ve İstanbul/Sancaktepe ilçelerinden çıktı. 6 bilen 2 kişi 928.410,55 TL ikramiye kazandılar. 5 bilen 134 kişi 5.835,60 TL TL, 4 bilen 8.080 kişi 72,65 TL, 3 bilen 151.648 kişi ise 10,95 TL ikramiye kazandılar.








Etiketler: 21  Ocak  Sayısal  Loto  Çekiliş  Sonuçları    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER