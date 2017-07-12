Bakan Çelik: 2017 Yılı İçin Anadolu Ekmeklik Sert Buğdayın Alım Fiyatı Ton Başına 940 Tl
Oyuncusunu Aslan'a Kaptıran Sevilla'dan Cimbom'a Transfer Çalımı
Galatasaray'a Cavanda Piyangosu! Harekete Geçtiler
Başbakan Yıldırım'dan, Chp Ve Hdp'ye 15 Temmuz Cevabı: Biz De Davet Edilmedik
Erdoğan'dan Chp'nin Yürüyüşüne Katılan Ahmet Türk'e Sert Çıkış: Hani Hastaydı Bu Yahu
Ağda Firmasının Aşırı 'ateşli' Reklamları Yasaklandı
"Akıncı Üssü'ndeki 15 Temmuz" Uzaydan Böyle Görüldü
Cimbom Uğraştı Uğraştı, Kaymağını Ukraynalılar Yiyecek
Fethiye'de Rezalet! Küçücük Erkek Çocukları, Barın Üstünde Dans Ettirdiler
Dünya'nın Yörüngesine İlk Işınlanma Yapıldı
Canına Kıyacaktı! Dalgınlığını Fırsat Bilen Polis Hayatını Kurtardı
Nasa'nı Güneş Yüzeyinde Fark Ettiği Leke, Dünya'ya Büyük Zarar Verebilir
21 Yaşındaki Futbolcu, Annesini Ve Kardeşini Öldürdüğünü İtiraf Etti
Komşuların Park Yeri Kavgasında, 7 Aylık Hamile Kadın Dayak Yedi
Maçta Kalbi Duran 20 Yaşındaki Oyuncu, Komadan Çıkarılacak
Yolu Yapılmayan Köylü Kadınlar Yolları Kapatarak Amaçlarına Ulaştı
Abdullah Gül'den "Gülen İle Görüştü" İddialarına Yanıt
Kritik Kurumu Darbecilerden Kurtaran Emir: Gerekirse Şehit Olun!
Sosyal Medya Bağımlılığı Can Aldı: Telefonunu Küvete Düşürerek Çarpıldı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 15 Temmuz'da Saklanmasaydı Bu Yürüyüşe Farklı Bakabilirdik

21 Yaşındaki Futbolcu, Annesini ve Kardeşini Öldürdüğünü İtiraf Etti

21 YAŞINDAKİ FUTBOLCU, ANNESİNİ VE KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

21 yaşındaki Ganalı futbolcu Solomon Nyantakyi, annesini ve kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. Oyuncu, Milano'da tren garında yakalandı.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 18:30
Puan Ver : 21 Yaşındaki Futbolcu, Annesini Ve Kardeşini Öldürdüğünü İtiraf Etti(8/10)4

İtalya'da büyük dram… Parma alt yapısında yetişen 21 yaşındaki Ganalı futbolcu Solomon Nyantakyi, annesini ve kardeşini öldürdü.

İTİRAF ETTİ

Nyantakyi son olarak İtalya Serie D Ligi'nde Imolese forması giyiyordu ve serbest durumdaydı. 43 yaşındaki annesi ve 11 yaşındaki kardeşini öldürdüğünü itiraf eden futbolcunun geçtiğimiz sezonlarda Milan'ın kapısından döndüğü ve sonrasında kariyeri düşüşe geçtiği belirtildi.

AĞIR DEPRESYON GEÇİRMİŞ

Milano'daki tren garında yakalanan Solomon Nyantakyi hakkında açıklama yapan Parma'nın teknik direktör Cristiano Lucarelli, 21 yaşındaki oyuncunun son yıllarda ağır depresyon geçirdiğini, takıma çağırdığını ancak ailesini özlediği için gelmediğini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 21  Yaşındaki  Futbolcu  Annesini  Ve  Kardeşini  Öldürdüğünü  İtiraf  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER