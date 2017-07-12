21 YAŞINDAKİ FUTBOLCU, ANNESİNİ VE KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
21 yaşındaki Ganalı futbolcu Solomon Nyantakyi, annesini ve kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. Oyuncu, Milano'da tren garında yakalandı.
İtalya'da büyük dram… Parma alt yapısında yetişen 21 yaşındaki Ganalı futbolcu Solomon Nyantakyi, annesini ve kardeşini öldürdü.
İTİRAF ETTİ
Nyantakyi son olarak İtalya Serie D Ligi'nde Imolese forması giyiyordu ve serbest durumdaydı. 43 yaşındaki annesi ve 11 yaşındaki kardeşini öldürdüğünü itiraf eden futbolcunun geçtiğimiz sezonlarda Milan'ın kapısından döndüğü ve sonrasında kariyeri düşüşe geçtiği belirtildi.
AĞIR DEPRESYON GEÇİRMİŞ
Milano'daki tren garında yakalanan Solomon Nyantakyi hakkında açıklama yapan Parma'nın teknik direktör Cristiano Lucarelli, 21 yaşındaki oyuncunun son yıllarda ağır depresyon geçirdiğini, takıma çağırdığını ancak ailesini özlediği için gelmediğini açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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