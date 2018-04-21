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22 yıl sonra Arsenal'ı bırakan Wenger, meslek değiştiriyor

22 YIL SONRA ARSENAL'I BIRAKAN WENGER, MESLEK DEĞİŞTİRİYOR

22 yıl sonra İngiliz ekibi Arsenal'dan ayrılma kararı alan Wenger, başka bir takımda futbol direktörlüğü yapmak istiyor.

Tarih : 21 Nisan 2018, 15:40
Puan Ver : 22 Yıl Sonra Arsenal'ı Bırakan Wenger, Meslek Değiştiriyor(10/10)6

Wenger, Goal'ün haberine göre Arsenal menajerliğinden ayrıldıktan sonra bir an önce futbola geri dönmeyi istiyor.

68 yaşındaki teknik adam, yeniden bir kulüp çalıştırmayabilir, ama yine de oyundan tamamen çıkmak istemiyor. Wenger bunun yerine, ulusal bir takımın başına geçebilir ya da bir kulüp takımında futbol direktörlüğü pozisyonuna gelebilir.

CUMA ANTRENMANINDAN ÖNCE EKİBİNE HABERİ VERDİ

Wenger'in bırakma kararının zamanlaması ise kulüpteki herkes için şok oldu. Wenger'in kararı kendisinin verdiği ve Cuma günkü antrenmandan önce ekibine kararını bildirdiği belirtiliyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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