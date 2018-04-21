Wenger, Goal'ün haberine göre Arsenal menajerliğinden ayrıldıktan sonra bir an önce futbola geri dönmeyi istiyor.

68 yaşındaki teknik adam, yeniden bir kulüp çalıştırmayabilir, ama yine de oyundan tamamen çıkmak istemiyor. Wenger bunun yerine, ulusal bir takımın başına geçebilir ya da bir kulüp takımında futbol direktörlüğü pozisyonuna gelebilir.

CUMA ANTRENMANINDAN ÖNCE EKİBİNE HABERİ VERDİ

Wenger'in bırakma kararının zamanlaması ise kulüpteki herkes için şok oldu. Wenger'in kararı kendisinin verdiği ve Cuma günkü antrenmandan önce ekibine kararını bildirdiği belirtiliyor.

Kaynak: haberinburada