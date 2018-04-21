22 YIL SONRA ARSENAL'I BIRAKAN WENGER, MESLEK DEĞİŞTİRİYOR
22 yıl sonra İngiliz ekibi Arsenal'dan ayrılma kararı alan Wenger, başka bir takımda futbol direktörlüğü yapmak istiyor.
Wenger, Goal'ün haberine göre Arsenal menajerliğinden ayrıldıktan sonra bir an önce futbola geri dönmeyi istiyor.
68 yaşındaki teknik adam, yeniden bir kulüp çalıştırmayabilir, ama yine de oyundan tamamen çıkmak istemiyor. Wenger bunun yerine, ulusal bir takımın başına geçebilir ya da bir kulüp takımında futbol direktörlüğü pozisyonuna gelebilir.
CUMA ANTRENMANINDAN ÖNCE EKİBİNE HABERİ VERDİ
Wenger'in bırakma kararının zamanlaması ise kulüpteki herkes için şok oldu. Wenger'in kararı kendisinin verdiği ve Cuma günkü antrenmandan önce ekibine kararını bildirdiği belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
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