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23 Nisan Tatilini Fırsat Bilen Koştu! Akın Akın Komşuya Gidiyorlar
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23 NİSAN TATİLİNİ FIRSAT BİLEN KOŞTU! AKIN AKIN KOMŞUYA GİDİYORLAR


23 Nisan tatilini fırsat bilen koştu! Akın akın komşuya gidiyorlar
Tarih : 21 Nisan 2018, 17:40
Puan Ver : 23 Nisan Tatilini Fırsat Bilen Koştu! Akın Akın Komşuya Gidiyorlar(9/10)5

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesini fırsat bilen tatilciler, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde yoğunluğa neden oldu.

HUDUT KAPISI ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTU

İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir başta olmak üzere birçok kentten gelen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

ACENTELERİN YÜZÜ GÜLDÜ

Tatilcilerin ilgisi, Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen turizm acentelerinin yüzünü güldürdü.

Jalem Turizm'in sahibi Eşref Jale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den Yunan adalarına yönelik yoğunluğun bu tatilde de devam ettiğini söyledi.

"İNŞALLAH YOĞUNLUK SEZON BOYUNCA SÜRER"

Yoğunluğun tatil dönemini kapsadığını belirten Jale, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ortaya çıkan 3 günlük tatil nedeniyle yaşadığımız bu yoğunluk, turizm sezonuna iyi bir giriş yapmamıza sebep oldu. İnşallah bu yoğunluk sezon boyunca da sürer." diye konuştu.

"UCUZ VE KALİTELİ HİZMET TALEBİ ARTIRIYOR"

Midilli'ye sefer yapan feribot kaptanlarından Hasan Balcı da Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde yoğunluk oluşturan tatilcilerin, daha önce Ege Adaları'nda tatil yapan ve aynı tatili tekrarlamak isteyenlerden oluştuğunu ifade etti.

Balcı, Midilli Adası'nın ekonomik anlamda ucuz olması nedeniyle Türk tatilcilerden ilgi gördüğünü dile getirerek, "Midilli halkının Türklere yakın davranmasının yanı sıra turizm alanında ucuz ve kaliteli hizmetler sunulması da bu talebin artmasına neden oluyor." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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