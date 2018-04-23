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23 Nisan'da Türk Yıldızları'ndan gösteri!

23 NİSAN'DA TÜRK YILDIZLARI'NDAN GÖSTERİ!

Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklar için gösteri uçuşu yaptı.

Tarih : 23 Nisan 2018, 22:10
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları ekibi gösteri yaptı. Pilotlar, yaptıkları birbirlerine çok yakın geçişlerle büyük heyecan yaşattı. Türk Yıldızları'nı, Mersin'den ve çevre illerden gelen binlerce kişi izledi.



GÖSTERİYE ON BİNLERCE VATANDAŞ KATILDI



Türk Hava Kuvvetleri'nin en gözde pilotlarından oluşan ve savaş jetleri ile yaptıkları akrobasi şovları ile dünyaca tanınan Türk Yıldızları, Mersin İdmanyurdu Meydanı'nda toplanan on binlerce vatandaşa unutamayacakları bir gün yaşattı.



YAPTIKLARI HAREKETLERLE NEFES KESTİLER



DHA'nın haberine göre, Büyükşehir Belediyesi'nin daveti ile kente gelen Türk Yıldızları, Mersin semalarını hareketlendirdi. Dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olma özelliğini taşıyan Türk Yıldızları, yaptıkları birbirinden zor hareketlerle nefes kesti. Her yaştan izleyicinin doldurduğu sahil bandı üzerinde pilotların uçaklarıyla yaptıkları hareketler alkış yağmuruna tutuldu. Uçaklarından bıraktıkları renkli dumanla oluşturdukları kalp ile büyük beğeni kazanan pilotlar, gerçekleştirdikleri birbirlerine çok yakın geçişlerle de büyük heyecan yaşattı. Türk Yıldızları'nı, Mersin'den ve çevre illerden gelen binlerce kişi izledi.



TEK SEFERDE BİR MİLYONDAN FAZLA SEYİRCİYE GÖSTERİ YAPTILAR



Kuruluşundan bugüne kadar 23 farklı ülkede yirmi milyondan fazla kişiye gösteri yapan tim, 24 Ağustos 2001 tarihinde Azerbaycan'da yaptıkları gösteriyle tek seferde bir milyondan fazla seyirciye gösteri yaparak bir rekorunu da elde etmişti.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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